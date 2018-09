L'AFE amenaça amb vaga si LaLiga no tramita la fitxa d'Isaac Cuenca

No ha pogut ser inscrit amb el CF Reus perquè LaLiga sospita que no cobraria el mínim salarial

Actualitzada 03/09/2018 a les 11:52

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) està meditant fer vaga si la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) no accepta tramitar la fitxa d'Isaac Cuenca amb el CF Reus.L'AFE valora aturar la Primera i la Segona Divisió el cap de setmana del 29 i 30 de setembre si LaLiga no tira endavant la llicència del futbolista, que no s'ha pogut tramitar perquè LaLiga no es va creure que Cuenca cobraria el salari mínim interprofessional, que en els jugadors de Segona A està xifrat en 77.500 euros.El jugador estava disposat a signar un contracte on hi figurés aquesta quantitat com a sou a percebre, però LaLiga, donat el palmarès i l'historial del futbolista, no s'ho ha cregut.El propi futbolista va manifestar públicament el seu desacord amb la decisió de LaLiga, però de res va servir. Per aquest motiu, l'AFE vol plantar-se per fer costat al futbolista.