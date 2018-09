Joan Oliver entona el 'mea culpa' per la gestió del conflicte de les inscripcions

El club ha volgut donar explicacions sobre el tema després de mantenir el silenci durant tot el procés

Actualitzada 03/09/2018 a les 14:35

Finalment, el CF Reus Deportiu, representat pel president del club, Xavier Llastarri, i Joan Oliver, el màxim accionista, han donat explicacions sobre el tema que ha tingut pendent, tant l'afició, com els jugadors i el cos tècnic del club durant les darreres setmanes. Divendres es va saber que després d'un llarg procés de negociacions amb LaLiga, el Reus només havia pogut inscriure tres dels vuit jugadors afectats pel problema de les fitxes; Miguel Linares, Jesús Olmo i Shaq Moore.Joan Oliver ha explicat que després de diverses reunions amb respresentants de LaLiga, i d'un llarg i complicat procés de negociació, l'organisme no havia acceptat el pressupost del club per aquesta temporada, un pressupost molt similar al de la temporada passada. Oliver, s'ha reconegut com a màxim responsable d'allò que ha passat, i de com han anat les gestions fetes des del club, però també ha volgut destacar que creia que LaLiga s'havia sobrepassat en les seves funcions, sobretot en el cas de jugadors com Cuenca.Llastarri ha explicat que el club seguirà treballant i que ara els espera un període molt complicat esportivament, ja que Xavi Bartolo només disposarà d'una plantilla de 16 jugadors, almenys fins al mercat d'hivern, quan des del club, esperen poder resoldre les inscripcions dels altres jugadors afectats. També han comunicat, que finalment Vítor Silva no ha rescindit el seu contracte amb el club, i seguirà entrenant-se amb l'equip, en una situació similar a la de Karim Yoda, Tito i Isaac Cuenca.