Gordillo: «Ha estat el meu pitjor partit com a entrenador»

El tècnic grana assegura estar satisfet amb la plantilla que li ha quedat

Actualitzada 02/09/2018 a les 14:40

José Antonio Gordillo no podria mostrar altra cosa que un estat de preocupació alt pel partit que van realitzar els seus contra el Rayo Majadahonda. «Em preocupa el mal partit que ha fet el nostre equip. Veníem amb molt bones sensacions durant la setmana, però hem fet un molt mal partit. Per a mi, ha estat el pitjor partit. No hem fet res del que havíem treballat i el Rayo Majadahonda ha estat molt superior a nosaltres». Va lamentar que les substitucions que ha realitzat han tornat a ser per obligació. «Una vegada més, els canvis ens els han demanat i, fins i tot, algun jugador més ha reclamat la seva substitució», va dir en aquest sentit.Va reconèixer que el rival va ser millor, ja que «ells han estat més activats i més intensos. Nosaltres hem estat més dubitatius» i, sobre la plantilla que li ha quedat, deprés del partit va manifestar que «és la plantilla que tinc, estic content per fer una bona temoprada». «El primer que penso és que ja em quedo tranquil perquè no tinc la incertesa de qui pot venir i qui no», va continuar.Va deixar ben clar que els seus estan preparats per a qualsevol repte: «Esperem que sigui suficient. Espero recuperar a la gent que ve amb un to físic inferior, recuperar a Ramiro i poder competir amb qualsevol adversari».Entén perfectament que l'afició hagi marxat descontenta, però creu que pot revertir la situació. «Si xiula, hem de fer que no xiuli i que els xiulets es converteixin en aplaudiments», va sentenciar el tècnic.