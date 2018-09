Iván López entra en el lateral dret i Cadamuro, titular

Actualitzada 02/09/2018 a les 11:19

José Antonio Gordillo ha realitzat dos canvis respecte a l'onze que va empatar contra el Tenerife i va caure a Gijón.Iván López, arribat la passada setmana cedit del Levante, és el lateral dret titular després de la marxa de Kakabadze al futbol suís. L'altra novetat és l'entrada de Cadamuro a l'eix de la defensa al costat de Mejías. A l'esquerra, Abrahám Minero.El centre del camp, ja que no hi ha ningú més, és per a Javi Márquez i David Rocha. Les bandes les ocupen Sebas Coris i Tete Morente i, a dalt, actuen Uche i Manu Barreiro.