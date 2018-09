Vítor Silva rescindeix el contracte amb el Reus

Davant la impossibilitat d’inscriure tots els jugadors, Vítor Silva ha decidit seguir el camí de Lekic i ha abandonat el club roig-i-negre

Actualitzada 01/09/2018 a les 11:02

El Reus presumia de tenir una de les millors plantilles de la seva història, i no era per menys. Havia aconseguit renovar i mantenir les peces més importants d’aquests darrers anys i, a la vegada, havia incorporat jugadors que augmentaven de forma considerable el nivell de l’equip. Era el cas de Linares, Cuenca o Moore.Però el club roig-i-negre no comptava amb un inconvenient, el llindar salarial. Els del Baix Camp el van sobrepassar i demanaven un augment de tres milions per poder inscriure tots els jugadors. La Lliga els va demanar que demostressin que podien arribar a aquestes xifres.Semblava que el Reus havia aconseguit un patrocinador més però ahir, darrer dia del mercat, res era oficial. Davant aquesta situació Vítor Silva ha acabat marxant del club rescindint el contracte. Un altre integrant de la plantilla que també va abandonar les files roig-i-negres ahir va ser Lekic que va posar rumb al Cádiz.Per la seva banda, Olmo, Linares i Moore ja van poder ser inscrits ahir però Cuenca, Tito i Yoda hauran de seguir sense poder disputar cap partit. El club no els va poder apuntar, tot i això, tots tres jugadors han decidit continuar entrenant-se amb l’equip del Baix Camp.