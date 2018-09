Sobreviure contra l'Elx

Tot i haver superat parcialment els problemes de les inscripcions el Reus viatja amb els mateixos efectius de les dues darrers jornades més Linares

Actualitzada 01/09/2018 a les 13:15

El Reus juga aquesta tarda (18 hores) contra l’Elx i Xavi Bartolo ja sap amb qui pot comptar durant tota la temporada i amb qui no. El mercat de fitxatges s’ha acabat i amb ell s’ha tancat la plantilla de la qual no formaran part Vítor Silva ni Lekic i sí que ho faran Cuenca, Yoda i Tito tot i que aquests tan sols podran entrenar.El club va poder inscriure en el dia d’ahir a Olmo, Moore i Linares però d’aquests tres jugadors Bartolo només podrà comptar amb un, el davanter. Olmo i Moore han de complir el partit de sanció que acumulen de la passada temporada, per tant el tècnic roig-i-negre tindrà disponibles els mateixos jugadors que en les dues jornades anteriors però amb la novetat de Linares. En aquestes dues jornades el Reus va perdre contra Las Palmas i va empatar contra el Saragossa amb molt de treball defensiu. Per al partit d’aquesta tarda haurà de seguir l’exemple del passat cap de setmana i intentar sobreviure per sortir, almenys, amb un punt més del Martínez Valero.Per la seva banda l’Elx, ha sumat dos empats en les primeres jornades de lliga. El tècnic del conjunt il·licità, Pacheta, es manté invicte com a local des de la seva arribada a la banqueta en el passat mes de febrer. Per aquest partit l’Elx ja podrà comptar amb Manuel Sánchez, sancionat la passada jornada, i amb Borja Martínez i Francis, que en les primeres jornades tampoc van poder ser inscrits per superar el límit salarial.