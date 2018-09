Prova de nivell

El Rayo Majadahonda dictarà en quin punt es troba un Nàstic que s'ha reforçat menys del previst

Actualitzada 01/09/2018 a les 21:41

Becerra

El Nàstic de Tarragona rep aquest migdia (12 hores) al Rayo Majadahonda, un nouvingut a la categoria que encara no ha sumat cap punt en les dues primeres jornades de Lliga. Els tarragonins, amb un punt, tampoc van sobrats precisament.Els madrilenys posaran a prova a un Nàstic que mostrarà quin nivell té, després de l'empat contra el Tenerife i de la derrota a Gijón. Guanyar significaria normalitzar un ambient que està una mica enrarit després que en el darrer dia del mercat de fitxatges només es pogués anunciar l'arribada del central Raúl Albentosa.El club tenia la intenció de reforçar-se molt més, però tota la resta d'operacions es van tòrcer i no es van portar a terme.José Antonio Gordillo haurà d'intentar fer el màxim possible amb aquesta plantilla, almenys, fins el mercat d'hivern. I, per començar, toca rebre a un Rayo Majadahonda que encara no s'ha adaptat a la categoria.El tècnic del Nàstic té les baixes per lesió del lateral esquerre Javi Jiménez i del centrecampista Fali. A banda, el central Cadamuro encara no està al cent per cent.Isaac Becerra podria ser la gran novetat a l'onze grana. El meta, que encara no ha debutat en Lliga, podria agafar el relleu de Bernabé, que ha començat el campionat com a titular. En defensa, Pol Valentín apuntaria a la dreta, tot i que el nouvingut del Levante Iván López també està preparat pel repte. A l'esquerra, Abrahám Minero no té discussió i, a l'eix, amb Mejías jugaria Djetei.Per davant, Rocha i Javi Márquez. No n'hi ha més. I, per davant, amb Coris i Tete a les bandes, Uche i Barreiro partirien en punta d'atac. Futbolistes com Abeledo o Luis Suárez estan picant a la porta de la titularitat, però sembla que hauran d'esperar.