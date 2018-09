Preparats per la permanència

El Reus s'imposa amb claredat a l'Elx (0-2) i demostra que, tot i no poder comptar amb tots els jugadors, l'equip està més que preparat per assolir la permanència un any més

Actualitzada 01/09/2018 a les 20:20

FITXA TÈCNICA

El Reus ha aconseguit endur-se els tres punts del Martíenz Valero en un partit en el qual ha estat capaç de dominar quan tocava i d’aguantar les envestides locals a la segona meitat. De fet, ha passat el fictici empat al segon gol que atorgava la victòria als roig-i-negres.El partit ha començat amb bon peu pel conjunt del Baix Camp. Tots els jugadors han exercit una pressió intensa que impedia a l’Elx sortir del seu camp ni amb la pilota jugada ni amb pilotes llargues. Tot i això el Reus no aconseguia generar perill amb la pilota als peus però, com a mínim, mantenia l’esfèrica allunyada de la porteria defensada per Edgar Badia.Avui debutava Linares en partit oficial amb el Reus i a la primera meitat ja ha estat a punt d’anotar dos gols. La primera ocasió ha arribat després d’una centrada de córner feta per Gus Ledes al segon pal on Linares, després de rectificar la posició, ha arribat forçat a rematar la pilota que s’ha perdut fregant el travesser. La segona ocasió ha arribat minuts després amb una altra rematada. En aquesta ocasió ha estat Bastos l’encarregat de centrar des de banda dreta i Linares ha picat la pilota amb el cap. El davanter ha aconseguit sorprendre a José Juan que no ha pogut fer res per aturar la pilota però aquesta no ha acabat entrant al fons de la porteria, ha anat llepant el pal dret.El Reus feia evident el seu domini i no ha tardat en anotar el primer gol del partit, i també de la temporada. L’encarregat de fer-ho ha estat Fran Carbia que ha rebut la pilota a la banda esquerra, al lateral de l’àrea gran, allà s’ha desfet de dos defensors i ha xutat amb potència al primer pal on José Juan, tot i tocar-la amb les mans, no ha pogut fer res per evitar el primer gol del partit.Així ha arribat el primer gol del Reus 2018/2019 a la tercera jornada de la lliga. Amb el gol el Reus ha acabat afluixant la pressió i l’Elx ho ha intentat aprofitar generant més perill tot i que sense disparar entre els tres pals. Diverses centrades a l’àrea han acabat sense rematador i una d’elles ha acabat amb la pilota morta al cor de l’àrea que Villar no ha rematat gens bé. Ha volgut xutar massa fort i l’esfèrica ha sortit molt per sobre de la porteria de Badia. Amb la victòria per la mínima del Reus s’ha arribat al temps de descans.La segona meitat ha començat a la inversa. L’Elx ha estat el conjunt que ha sortit més fort per intentar empatar el partit el més aviat possible i així tenir temps per a completar la remuntada però el Reus s’ha mostrat molt sòlid en defensa i ha impedit que els il·licitans disposessin d’ocasions clares de gol.Precisament, si no hagués estat per errades del Reus, l’Elx no hauria disposat d’ocasions de gol. La primera errada en la sortida de pilota l’ha comès Gus Ledes que ha regalat l’esfèrica a Sory que quan estava a punt de trepitjar l’àrea roig-i-negre ha caigut a terra derivat per Mario Ortiz que evitava així un possible xut local. L’encarregat d’executar la falta ha estat Xavi Torres i la pilota ha sortit llepant la creueta de la porteria de Badia. L’Elx ho ha intentat amb moltes passades i centrades des de banda però totes les desviava un impecable Mikel Villanueva i si no arribava ell ho feia Badia per blocar l’esfèrica.El conjunt local seguia buscant l’empat amb insistència i el Reus es limitava a treure pilotes del darrere. En un altre intent de sortir amb la pilota jugada, Ortiz ha regalat l’esfèrica a Sory que s’ha plantat dins l’àrea sol contra Badia. Aquí ha tingut l’empat l’Elx però el porter roig-i-negre ha aconseguit aguantar fins a l’últim moment i treure amb el peu el xut del davanter. Pocs minuts després ha arribat la sentència del partit.Des de banda esquerra ha arribat la centrada de Borja Herrera que Carbonell ha rematat a plaer per posar el 0-2 al marcador i finalitzar el partit en aquest mateix instant. Encara quedaven més de 20 minuts per acabar el temps reglamentari però aquest gol ha acabat d’enfonsar a l’Elx que després d’intentar-ho en diverses ocasions i disposar d’un mà a mà ha vist com avui no tenia res a fer contra un Reus que ha estat molt superior en la primera meitat i ha sabut mantenir-se en el partit en els moments més difícils.Amb aquests dos gols el Reus suma la primera victòria del curs, tres punts que ajudaran a pair la decepció per no haver pogut inscriure tots els jugadors i per demostrar a l’afició del Baix Camp que, tot i que jugadors importants com Cuenca o Yoda no podran jugar, l’equip està més que preparat per tornar a aconseguir la permanència a Segona Divisió.José Juan, Tekio, Neyder, Verdú, Manu, Gonzalo Villar (Nino 71’), Xavi Torres, Josan (Benja 61’), Chuca (Alexander Gonzalez 83’), Iván Sánchez i Sory.Edgar Badia, Borja Herrera, Catena, Mikel Villanueva, Bastos, Juan Domínguez, Gus Ledes, Mario Ortiz, Alfred (Carbonell 66’), Fran Carbia (Ricardo Vaz 73’) i Linares (Gonzalo Pereira 80’).0-1 Carbia (19’), 0-2 Carbonell (70’)Javier Iglesias Villanueva (col·legi gallec) ha amonestat a Manu (81’), Verdú (88’) i Xavi Torres (90’) per part de l’Elx i a Borja Herrera (40’), Mario Ortiz (50’), Gus Ledes (55’) i Carbonell (78’)per part del Reus.Partit de la jornada 3 de Segona Divisió disputat a l’estadi Martínez Valero davant de 10.657 espectadors.