L’extrem ho ha expressat en un comunicat a través de les xarxes socials

Actualitzada 01/09/2018 a les 20:46

Isaac Cuenca ha explicat que després de fer la pretemporada amb el Reus havia decidit quedar-se al club de la seva ciutat per tornar a jugar a Espanya, refusant altres ofertes «interessants». L’extrem reusenc relata que davant la situació que travessava el club amb el límit salarial va acordar rebaixar-se la fitxa per a poder ser inscrit.«La meva sorpresa va ser que tot i els esforços del club, La Lliga es va negar a inscriure’m amb l’argument que el meu ‘caché’, independentment del que pactés amb el club, estava molt per sobre del que establia el contracte», explica Cuenca en un comunicat. El reusenc deixa clar que va acceptar les mateixes condicions que altres jugadors del conjunt roig-i-negre que sí van poder ser inscrits i que tot així La Lliga no va actuar de la mateixa manera amb ell. «Seguiré treballant per a jugar a Espanya», emfatitza Cuenca.