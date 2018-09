El darrer dia del mercat de fitxatges per a Nàstic i Reus

Els dos clubs tarragonins han tancat de manera similar el període d’altes i baixes tot i que els del Baix Camp semblava que anaven per més bon camí

Actualitzada 01/09/2018 a les 11:33

Nàstic

Reus

El mercat de fitxatges va finalitzar ahir a les 23.59 hores de la nit amb menys moviments dels que es preveien tant a les oficines del Nàstic com les del Reus. El Nàstic encara havia de trobar una sortida a Dimitrievski i es volia reforçar amb un central, un lateral dret i un migcampista. Massa feina per deixar-la per l’últim dia. Per la seva banda el Reus semblava que havia trobat la solució per poder augmentar el capital en 3 milions d’euros més i poder inscriure tots els jugadors però el final no va ser l’esperat.Si alguna cosa era clara a can Nàstic era que Dimitrievski acabaria abandonant l’entitat tarragonina. Per tant, tot indicava que el futur del jugador es coneixeria a principis d’estiu. Una firma del propietari del Málaga que no arribava anava deixant sense temps a Dimitrievski i l’arribada de Becerra a Tarragona deixava al macedoni sense un lloc a l’equip tarragoní.La seva sortida no es va oficialitzar fins al darrer minut del mercat de fitxatges. Finalment, el club no ha aconseguit vendre al porter macedoni però sí que ha trobat un equip interessat en els seus serveis, el Rayo Vallecano de Primera Divisió. La sortida s’ha firmat com a cessió perquè els clubs no van aconseguir posar-se d’acord en el preu del fitxatge. L’equip madrileny es guarda una opció de compra.Arnal Llibert, a banda de tancar la sortida del macedoni, també havia de buscar incorporacions. Gordillo tenia clar el que faltava i de les tres peces que demanava només n’ha arribat una més. El tècnic grana volia un migcampista i un central, i el club buscava també un lateral dret per cedir a Pol Valentín. El migcampista va arribar molt abans de l’últim dia, Ramiro Guerra provinent del Villareal però el jugador pateix una lesió. Per tant, el Nàstic volia buscar algú més, aquest era Àlex López de l’Espanyol però la cessió no va ser possible perquè Rubi compta amb ell per aquesta temporada.El temps s’acabava i semblava que el Nàstic tancaria el període de fitxatges sense incorporar a ningú més però va sonar la botzina. Just després de tancar la cessió de Dimitrievski al Rayo, el Nàstic va anunciar l’arribada de Raúl Albentosa, cedit per part del Deportivo de la Corunya.Finalment, ni Saveljich, ni Pipa, ni Àlex López, ni Juanjo Narváez (els darrers noms que van sonar) han acabat recalant al Nàstic. Probablement, no ha estat així perquè no van aconseguir vendre a Dimitrievski a l’Espanyol. Si la venda hagués estat possible, el club tarragoní hauria aconseguit la cessió de Pipa (lateral dret) i hagués tingut més diners per poder fitxar o aconseguir cedir un dels jugadors comentats anteriorment. La venda del macedoni al conjunt blanc-i-blau no va ser possible perquè els pericos no van aconseguir vendre a Roberto, segon porter de l’Espanyol.El club roig-i-negre afrontava el darrer dia de mercat amb la feina d’altes i baixes feta i de manera excepcional. El Reus presumia de tenir una de les millors plantilles de la seva història, i no era per menys. Havia aconseguit renovar i mantenir les peces més importants d’aquests darrers anys i, a la vegada, havia incorporat jugadors que augmentaven de forma considerable el nivell de l’equip. Era el cas de Linares, Cuenca o Moore.Però els del Baix Camp no comptaven amb un inconvenient, el llindar salarial. Els roig-i-negres el van sobrepassar i demanaven un augment de tres milions per poder inscriure tots els jugadors. La Lliga els va demanar que demostressin que podien arribar a aquestes xifres.Semblava que el Reus havia aconseguit un patrocinador més però ahir, darrer dia del mercat, res era oficial. Tot i això, el Reus va aconseguir inscriure a Olmo, Moore i Linares però no va poder fer-ho amb Lekic, Vítor Silva, Cuenca, Yoda i Tito. Davant aquesta situació dos jugadors van decidir abandonar l’entitat del Baix Camp. És el cas de Lekic i Vítor Silva.El davanter roig-i-negre va ser el primer en sortir i va posar rumb al Cádiz. Per la seva banda, el portuguès va decidir esperar fins a l’últim minut per veure si el club aconseguia posar-hi remei però finalment, no va poder ser així i Vítor va acordar rescindir el contracte. Tres jugadors que han decidit continuar de roig-i-negre, tot i que sense poder disputar cap partit, han estat Tito, Yoda i Cuenca. Aquests jugadors continuaran entrenant a les ordres de Xavi Bartolo. El proper dilluns del Reus farà una roda de premsa per explicar de manera clara tots els problemes que han sofert per poder inscriure jugadors per aquesta temporada.