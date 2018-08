Saveljich, Pipa i Narváez apunten a darrers protagonistes del mercat d'estiu

El Nàstic té previst realitzar entre tres i quatre incorporacions i, aproximadament, les mateixes sortides durant el dia d’avui

Actualitzada 31/08/2018 a les 09:01

Per banda dreta

El mercat d’estiu de Segona Divisió A tanca avui a les 23.59 hores, amb què tots els equips de Primera i de Segona Divisió A podrien realitzar moviments fins aquesta hora.Al Gimnàstic de Tarragona encara li resten per realitzar diversos moviments, tant el capítol de fitxatges com en el d’arribades. Així, el dia d’avui serà molt mogut per a aquells que vulguin seguir en primera persona els darrers moviments que es realitzen a les categories professionals espanyoles.El Nàstic encara té pendent de fitxar entre tres i quatre futbolistes. Es tracta d’un lateral dret, un defensa central un centrecampista i, possiblement, un extrem. Amb la marxa de Kakabadze, manca un lateral dret i, l’escollit per la direcció esportiva, seria Pipa, de l’Espanyol. Aquest futbolista va ser el lateral dret titular amb el filial de l’Espanyol la temporada passada, a Tercera Divisió.Enguany ha pujat al primer equip però, amb el fitxatge de Rosales, del Málaga (es va confirmar ahir), no té lloc a l’Espanyol. Podria entrar a l’operació de Dimitrievski, el qual té opcions d’acabar al club barceloní.Un altre jugador que apunta al Nàstic abans que tanqui el mercat és el defensa central Esteban Saveljich. Nascut fa 27 anys, l’argentí pertany al Levante, equip de Primera Divisió. La passada temporada va jugar a l’Albacete en qualitat de cedit i, el Nàstic, també busca el seu préstec fins a finals d’aquesta temporada. S’ha comentat que l’Almería també vol fitxar-lo, però està en vermell a l’agenda del Nàstic. Un altre central que estava valorant fitxar el club grana és Rodri Tarín, actualment al Leganés i amb passat a la pedrera del Barça.A banda, el Nàstic té la intenció d’incorporar un centrecampista. La primera opció sempre ha estat Álex López, de l’Espanyol. Rubi, entrenador del primer equip espanyolista, tot i que encara no l’ha fet debutar amb el primer equip, ha confessat darrerament que compta amb ell de cara a la pròxima temporada.El Nàstic no està disposat a deixar passar l’oportunitat d’intentar aconseguir en qualitat de cedit a un dels centrecampistes amb més futur en el futbol espanyol, un futbolista que va aconseguir meravellar en la seva visita a Tarragona quan hi va jugar amb la samarreta blanc-i-blava i que va mostrar símptomes de ser un jugador al qual li agrada ser protagonista i portar el joc del seu equip. Un «tapat» en el centre del camp podria ser el fitxatge estrella de la pretemporada, encara que el Nàstic té complicada la negociació tant amb ell com amb el seu club, que no el deixa sortir.Davant de la possible marxa de Dumitru Cardoso, els de José Antonio Gordillo també podrien fitxar un extrem dret. Aquest, seria Juan Narváez, el qual pertany al Betis i la passada temporada va militar al Córdoba, de Segona A.És un jugador que, principalment, actua per banda dreta, encara que també ho pot fer a cama canviada. El Nàstic, que no compta ni amb Dumitru Cardoso ni amb Omar Perdomo, estaria buscant un futbolista que jugués per banda dreta, i aquest és un Narváez que està negociant la seva marxa del Betis per fitxar pel club grana.Aquest futbolista és nascut a Colòmbia i, l’esmentada circumstància, és un impediment perquè el Nàstic el pugui fitxar. Ara bé, Luis Suárez podria obtenir la doble nacionalitat perquè la seva dona és espanyola i, d’aquesta manera, obtindria la doble nacionalitat. De moment, aquesta opció és a l’aire i, si el fitxatge tirés endavant, es podria solucionar avui.