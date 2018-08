Signa per una temporada més una altra d'opcional

Actualitzada 31/08/2018 a les 20:24

Dejan Lekic ja vesteix la samarreta del Cádiz. El davanter, que fins avui mateix pertanyia al CF Reus, ha hagut de marxar de l'entitat de la capital del Baix Camp per culpa dels problemes del club amb el límit salarial i ha signat amb els andalusos.El punta serbi ha signat un contracte per una temporada més una d'altra d'opcional i està disponible per jugar aquest mateix cap de setmana amb el seu nou equip.