El Reus inscriu a Olmo, Moore i Linares, però Lekic apunta al Cádiz

El club negocia amb LaLiga, però encara hi ha futbolistes sense poder ser inscrits

Actualitzada 31/08/2018 a les 10:16

El CF Reus apura les últimes hores de mercat d'estiu per intentar convèncer a La Liga de Fútbol Professional (LaLiga) que li deixi inscriure als set futbolistes que no han pogut iniciar l'inici lliguer.Els que sí ho podran fer són Jesús Olmo, Shaq Moore i Miguel Linares, que ja han estat inscrits pel club reusenc en ser acceptats per LaLiga. De fet, Olmo i Moore no podran jugar aquest cap de setmana perquè continuen arrossegant la sanció de la temporada passada, ja que només comença a comptar des del moment en què formalitzen la seva inscripció.Un quart futbolista no serà inscrit, però perquè està ultimant la seva marxa de l'entitat reusenca. Es tracta del davanter Dejan Lekic, que està ultimant la seva marxa al Cádiz de Segona A i, en les pròximes hores, abandonarà la disciplina reusenca.Els problemes no s'han solucionat, ja que encara hi ha futbolistes sense inscripció, com els centrecampistes Tito i Vitor Silva i l'extrem Karim Yoda. Isaac Cuenca també està a l'espera de poder signar pel club.El mercat finalitza avui a les 23.59 hores i el rellotge no s'atura pel CF Reus.