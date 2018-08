El Reus haurà de lluitar de valent contra un Elche que arriba molt motivat

Els valencians van empatar contra Granada i Osasuna, rivals que sonen per lluitar per l’ascens

Actualitzada 30/08/2018 a les 20:16

L’Elche CF arriba al partit de dissabte contra el CF Reus Deportiu molt motivat després d’aconseguir dos empats en les primeres jornades de lliga, un fet que per un equip acabat d’ascendir, significa un molt bon inici, ja que es van enfrontar al Granada i a l’Osasuna, dos dels equips que favorits per lluitar per l’ascens a la Primera Divisió.Tot i que l’Elche també va patir els problemes en les inscripcions provocats pel límit salarial que imposa LaLiga als equips de la Segona Divisió A, sembla que el club valencià va poder solucionar la situació, i es troba a punt d’inscriure els dos últims jugadors que tenia pendents, Borja Martínez i el porter Francis, que segons diu el club valencià, podrien entrar ja a la convocatòria d’aquest dissabte.El CF Reus Deportiu es trobarà aquest dissabte amb un rival molt motivat per la seva arribada a la categoria de plata, i que disposa d’un plantejament de joc molt complet. De cara el partit, l’equip dirigit per José Rojo Martín, conegut com a Pancheta, es mostrarà, segons sembla, molt ben plantat en defensa, disposat a reduir al mínim les accions de perill dels roig-i-negres.A més, l’Elche compta amb una davantera digna de menció, ja que a les seves files hi ha l’històric Nino, màxim golejador de la Segona Divisió, i també compten amb homes com Sory, que en els darrers partits s’ha mostrat molt agressiu de cara a porteria, encara que només va aconseguir marcar un gol, el que els va donar l’empat contra l’Osasuna.Per la seva banda, el problema del CF Reus segueix sense solució, i en aquests moments, hi ha la possibilitat que només es puguin inscriure alguns dels set jugadors afectats.Tot i la dinàmica de treball que ha conduït l’entrenador, Xavi Bartolo, durant els darrers dies, intentant que els jugadors s’oblidessin de la situació de l’equip i se centressin a preparar aquest partit, la incertesa segueix sent un factor clau per a la mentalitat dels futbolistes, sobretot, dels afectats; Karim Yoda, Dejan Lekic, Miguel Linares, Tito, Vítor Silva, Jesús Olmo i Shaq Moore.Tot i això, aquest dijous, desenes d’aficionats roig-i-negres es van apropar fins a les instal·lacions del club per donar mostres de suport a la plantilla dirigida per Xavi Bartolo.