Tarraco Invicta compta amb 328 persones

És la nova graderia d'animació que ha posat en marxa el Nàstic

Actualitzada 30/08/2018 a les 18:52

Un total de 328 socis ja s’han sumat a la nova zona d’animació del Nàstic anomenada Tarraco Invicta, on les penyes Orgull Grana i Furia Grana estaran unides per a donar suport a l’equip durant els 90 minuts de joc. Així ho ha informat el club grana aquest dijous 30 d'agost.Els dos grups demanen a tots aquells aficionats que formin part d’aquesta grada d’animació que s’impliquin al màxim per a convertir cada partit en una festa, que animin per a contagiar a tot el camp i que ho facin dempeus per a crear un clima més intens.Poden formar part de la grada Tarraco Invicta les persones entre 15 i 30 anys per un preu de 60 euros. Té una capacitat de 612 localitats, un accés exclusiu per la Porta 11 del Nou Estadi i disposa de lavabos propis i servei de bar.