Encara li resten tres temporades de contracte amb el Nàstic

Actualitzada 30/08/2018 a les 10:58

Rodri Cuenca marxa cedit a l'Ebro del grup tercer de Segona Divisió B.El davanter del club grana, que finalitza el seu contracte amb l'entitat grana el 30 de juny del 2021, no comptava pel Nàstic i estava exercitant-se amb el filial, el CF Pobla de Mafumet.El club grana va anunciar aquest estiu el seu fitxatge, però no ha arribat a debutar i ha sortit per guanyar minuts i intentar tornar algun dia i triomfar a Tarragona.