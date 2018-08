El CF Reus tranquil·litza els seus jugadors mentre busca una solució

La plantilla roig-i-negra es va mostrar especialment motivada a l’entrenament d’aquest dimecres

Actualitzada 30/08/2018 a les 10:47

Comunicació amb els jugadors

Passen les hores i continua el dubte sobre la situació del CF Reus Deportiu, que de moment, no s’ha volgut pronunciar públicament sobre el problema administratiu que li impedeix inscriure les fitxes de fins a set jugadors importants de la plantilla dirigida per Xavi Bartolo.Ja fa prop de dues setmanes que va saltar la notícia, el club de la capital del Baix Camp no havia pogut inscriure Karim Yoda, Miguel Linares, Tito, Vítor Silva, ni Dejan Lekic, uns noms als quals es van sumar els de Jesús Olmo i Shaq Moore, que en un primer moment es creia que havien estat baixa per sanció.L’estupefacció sobre aquesta situació inusual, possiblement provocada pel límit salarial que imposa LaLiga, tot i que el club roig-i-negre no n’ha volgut especificar el motiu, va envoltar el primer partit de la temporada, que el CF Reus va jugar al camp de la Unión Deportiva Las Palmas i va perdre per 2-0.Tot i les promeses del CF Reus Deportiu, que asseguraven que resoldrien el problema en pocs dies, l’assumpte s’ha anat allargant i ara arriba a un punt crític; la data límit per tancar el mercat de fitxatges, el 31 d’agost.Com era d’esperar, la incertesa i els dubtes que genera la situació actual i el silenci del club roig-i-negre, que es mostra totalment reticent a fer cap mena de declaració pública que pugui posar en risc les negociacions que la directiva reusenca està duent a terme, ha anat generant tota mena de rumors sobre la possible resolució d’aquest assumpte. Últimament, s’ha especulat amb la possibilitat que el CF Reus Deportiu hagi trobat algú disposat a fer una generosa inversió per avalar el club, però si aquesta possibilitat fos real, faltaria que LaLiga es mostrés favorable a aquest inversor i acceptés, així, les inscripcions dels jugadors afectats. Tot i que, de moment, no hi ha cap confirmació ni desmentiment oficial per part del club de la capital del Baix Camp.El club reusenc segueix sense fer comunicacions públiques sobre aquest tema, però això no vol dir que no es comuniqui en absolut.Pel que sembla, el CF Reus sí que dóna explicacions als seus jugadors, i durant aquest dimecres, el club va parlar amb els jugadors afectats per tranquil·litzar-los i assegurar-los que estan fent tot el possible per desencallar la situació. I pel que sembla, aquest gest pel part del club va tenir resultats positius en l’actitud dels jugadors, que tot i la incertesa de la seva situació, van treballar de valent en la sessió d’entrenament d’aquest dimecres.Així doncs, com ja es va comentar sobre l’estat de l’equip davant d’aquesta situació la setmana passada, una de les prioritats de la directiva del CF Reus Deportiu és la de mantenir els jugadors i l’equip tècnic apartats del problema i deixar-los treballar en l’àmbit esportiu, sense barrejar-los en el caos administratiu que es viu a les oficines del club.Ara, als jugadors de l’equip roig-i-negre, els toca centrar-se a preparar el pròxim partit de la Segona Divisió A, que jugaran l’1 de setembre a l’Estadi Manuel Martínez Valero d’Elx. L’Elche és un equip acabat d’ascendir que s’està prenent molt seriosament la competició, i que ha aconseguit empatar amb els seus dos primers rivals a la lliga; Granada i Osasuna, dos dels equips que sonen com a candidats a lluitar per l’ascens a la Primera Divisió.L’equip dirigit per Xavi Bartolo, segueix doncs, treballant al marge de l’expectació que genera la situació actual del CF Reus Deportiu. L’objectiu del tècnic roig-i-negre i de la plantilla és ara centrar-se en el pròxim rival, decidir quins són els aspectes a treballar per a aquesta cita i preparar el partit contra l’Elche de dissabte que ve, i ho fa amb motivació plena, esperant que el club anunciï, com se soluciona, finalment, el problema de les inscripcions de les fitxes.