El Nàstic apurarà fins el darrer moment per tancar la plantilla

Abans que tanqui el mercat el club vol fitxar un lateral dret, un central i un centrecampista, tots tres de nivell

Actualitzada 30/08/2018 a les 08:40

El Gimnàstic de Tarragona encara espera alguns moviments en el mercat d’estiu, i aquests es podrien allargar, fins i tot, fins el darrer dia en el qual es pot fitxar, que és aquest divendres. A les 23.59 hores ja no es podrà enviar cap alta més a la Lliga de Futbol Professional, amb què molts dels clubs que no han fet els deures fins ara faran treure fum al fax fins a aquesta hora.El Nàstic s’ha fixat contractar a tres futbolistes abans que acabi el dia de divendres. Ahir s’esperava algun moviment, però els objectius pels quals està lluitant el club grana són complicats. De fet, es tracta de futbolistes de qualitat, que incrementarien el nivell de la plantilla i que actualment tenen equip.Amb la marxa de Kakabadze haurà d’arribar un lateral dret, contrastat. El club busca un futbolista en aquesta demarcació de «rendiment immediat», amb què li ha mostrat la porta de sortida al jove Pol Valentín, que hauria de marxar cedit a un equip de Segona Divisió B per guanyar minuts. Un segon lateral dret no seria descartable al cent per cent, però les prioritats del club són altres.També arribarà un central. Després del fitxatge de Cadamuro, que encara no està en forma, queden molts dubtes en una demarcació que reclama solucions urgents. L’únic que sembla fix per a José Antonio Gordillo en aquesta demarcació és Mejías. Al seu costat, Fali, tot i ser centrecampista, ha estat el que l’ha acompanyat durant els dos primers partits de Lliga. Ara bé, la seva lesió segurament l’impedirà rebre diumenge al Rayo Majadahonda, pel que Djetei serà el seu substitut. Arzo segueix sense comptar pel tècnic i, d’aquesta manera, la posició de central està coixa. El Nàstic està negociant amb dos futbolistes, ambdós pertanyents a clubs de Primera Divisió, però encara no ha pogut tancar cap de les incorporacions.Per últim, s’està valorant incorporar a un centrecampista, amb unes característiques molt definides. Seria un futbolista amb vocació ofensiva que guardés bé la posició però que també pogués actuar més avançat. Fins i tot, en banda. No està descartat Álex López, però hi ha altres opcions.