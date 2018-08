Podria entrar en l'operació de Dimitrievski

Actualitzada 30/08/2018 a les 13:06

El lateral dret de l'Espanyol Gonzalo Ávila 'Pipa' podria ser l'escollit per cobrir el lateral dret del Nàstic de Tarragona, segons explica L'Esportiu.El jugador d'Esparraguera, de 20 anys, ha realitzat la pretemporada amb el primer equip de l'Espanyol, però no ha aconseguit convèncer al seu tècnic, Rubi.Amb la marxa de Kakabadze al futbol suís i la més que probable cessió de Pol Valentín a un equip de Segona Divisió B, es fa necessari, com a mínim, el fitxatge d'un futbolista específic en aquesta demarcació.En el traspàs del porter Stole Dimitrievski a l'Espanyol podria entrar l'operació de Pipa. A banda, el Nàstic segueix esperant a Álex López, centrecampista de l'Espanyol que està en vermell en la llista de prioritats de la direcció esportiva grana.