L’extrem no ha entrat en cap de les dues convocatòries de José Antonio Gordillo

Actualitzada 30/08/2018 a les 10:31

Dumitru Cardoso no compta per a José Antonio Gordillo. Això, és una evidència. L’extrem no ha entrat en cap de les dues convocatòries del tècnic en l’inici del campionat de Lliga i el club grana li ha demanat que busqui equip abans que tanqui el mercat d’hivern, aquest divendres a les 23.59 hores. S’havia especulat amb la possibilitat que el futbolista acabés jugant al Lugo, on Emilio Viqueira n’és l’entrenador esportiu. Sembla que s’ha refredat aquesta opció i, ara mateix, la sortida del jugador sembla complicada. A Pol Valentín se’l vol cedir i Stole Dimitrievski no té lloc a l’equip amb l’arribada. Kakabadze ja és jugador del Lucerna suís i, d’aquesta manera, es tanca un dels culebrots de l’estiu que, segons el que sembla, no serà l’últim.