Replanten la gespa de l'annex del Nou Estadi a causa del seu mal estat

L’herba va quedar molt malmesa després del pas dels Jocs Mediterranis pel camp

Actualitzada 29/08/2018 a les 08:40

El Nàstic està replantant la gespa de l’annex del Nou Estadi a causa del nefast estat en què es trobava. El pas dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 pel camp del Nàstic va motivar que es replantés completament la gespa del Nou Estadi, una obra que va anar a càrrec de l’organització dels Jocs. Ja estava pressupostat que s’havia de canviar l’herba del Nou Estadi, on el primer equip juga els seus partits i, a banda, on entrena en ocasions.Tant la inauguració com la clausura dels Jocs Mediterranis es van desenvolupar al Nou Estadi de Tarragona i, l’organització, va preveure que molts dels assistents a la cita acudissin al camp per una zona habilitada especialment a la qual s’hi havia d’accedir per l’annex del Nou Estadi. Aquesta, amb el pas de la gent, va quedar molt malmesa i, per tant, s’havia de substituir la gespa.A banda, la presència dels típics fongs que acostumen a fer acte de presència als camps de futbol van motivar que el camp quedés molt castigada. Els treballadors del Nàstic estan actuant a la zona des d’aquest dilluns, ahir van treballar-hi a ple rendiment i s’espera que abans d’acabar la setmana puguin finalitzar els treballs que permetin que, en un període de temps no gaire llarg, el primer equip s’hi pugui exercitar.Els problemes del Nàstic a l’hora de poder entrenant estan motivant que l’equip s’hagi de desplaçar, en ocasions, al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, ja que a Tarragona no hi ha instal·lacions preparades per poder entrenar amb certa normalitat.