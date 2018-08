El fins ara encarregat del camp de futbol ha abandonat aquesta tasca per motius de salut

Juan Luis Mansino Tous, conegut pels amics i coneguts per Amancio, ha hagut de fer un pas al costat i ja no s'encarregarà del manteniment del camp de futbol municipal de la Floresta, a Tarragona.Amancio ha deixat de ser l'encarregat del camp per problemes de vista que l'impedien continuar amb la seva escomesa, en el club del seu cor.Per reconèixer la seva gran dedicació al club, el CD La Floresta va organitzar un triangular amateur en el qual també hi van participar la Cultural Bonavista i el Mont-roig del Camp.Va ser l'equip del barri de Bonavista el campió, que li va brindar el trofeu a un Amancio que, diumenge, va gaudir com el que més d'una jornada dedicada a ell.