Bruno Hortelano es queda sense superar cap dels dos rècords

El plusmarquista va prendre part ahir en un control organitzat especialment per a ell a Getafe

Actualitzada 29/08/2018 a les 22:18

Bruno Hortelano, plusmarquista espanyol de 100, 200 i 400 metres, no va poder amb els rècords nacionals de les dues primeres distàncies que va intentar batre ahir en un control organitzat per al seu exclusiu lluïment, al cost de 250 euros, per la Federació Madrilenya d’Atletisme.Amb marques de 10’’31 i 20’’56 el velocista que abandera la nova generació de l’atletisme espanyol es va quedar, respectivament, a 25 centèsimes del seu rècord de 100 metres i a 52 de la plusmarca nacional de 200. Dues hores després de córrer el 100 en 10’’31, i una vegada conclòs el ritual d’hidratació, moviments de les articulacions, progressius i visualitzacions, Hortelano va tornar a col·locar-se en els tacs de sortida per lliurar pel carrer sis la seva segona batalla contra el crono.Feia poc més d’un mes (22 de juliol) que en aquesta mateixa pista, en les semifinals dels campionats d’Espanya, havia rebaixat la seva plusmarca nacional de 200 fins als 20’’04. Seves són, a més, les catorze millors marques espanyoles de la història. Un profund silenci en la graderia va precedir al tret de sortida. Bruno va córrer la corba en la penombra i va sorgir a la recta més il·luminada per executar un esprint en solitari que va acabar en una marca decebedora de 20’’56.El doble repte havia despertat expectació inusitada, per aquest motiu la graderia principal de l’estadi estigués repleta malgrat que el programa del míting només contenia tres proves, per complir amb el reglament: un 100 (amb 24 atletes inscrits), un concurs de longitud (amb 8) i el 200 (amb 21).La pista del poliesportiu Juan de la Cierva de Getafe s’havia revelat propícia per córrer ràpid: les sis millors marques espanyoles de l’any en 100 metres i el vigent rècord nacional de 200 s’han aconseguit en ella.Hortelano va establir el rècord actual de 100 metres (10’’06) el 23 de juny de 2016 en les pistes madrilenyes de Moratalaz.Des del seu retorn a les pistes al maig passat, després de romandre gairebé dos anys recuperant-se de les ferides que va patir en l’accident de cotxe de 2016, Hortelano s’havia centrat en les distàncies llargues de l’esprint, els 200 i els 400 metres, i en ambdues hi havia assolit nous rècords d’Espanya (20’’04 i 44’’69).