Benja es retrobarà amb el CF Reus deu anys després d'haver-hi jugat

El de Sant Cugat va jugar a Tercera Divisió amb l’equip roig-i-negre durant la temporada 2008-09

Actualitzada 28/08/2018 a les 20:54

Continua el dubte de les fitxes

Benja Martínez és ara el «9» de l’Elche, un dels homes ofensius de l’equip dirigit per Juan José Rojo durant la temporada passada, i que va tenir un paper important en l’ascens de l’equip valencià a la Segona Divisió A. El fet que potser molts no recorden, és que Benja va vestir la samarreta del CF Reus Deportiu durant la temporada 2008-09, quan l’equip reusenc jugava a la Tercera Divisió i ho feia sota les ordres de l’entrenador Ramón Maria Calderé.Benja ha recorregut un llarg camí des d’aleshores i ha passat per diversos clubs, com el Barça B, el Girona, equip amb el qual va patir una greu lesió, que el va afectar durant la seva temporada amb el Córdoba i no li va permetre debutar. Més tard, va passar per la Unión Deportiva Las Palmas, el Sabadell, el Llagostera i la Cultural Leonesa, abans d’arribar a l’Elche l’estiu passat. Durant tots aquests anys, Benja s’ha convertit en un gran davanter, i va arribar al club valencià sent un dels màxims golejadors de la Segona Divisió B.De l’equip on va jugar Benja fa deu anys, poc en queda ara. El CF Reus s’ha consolidat com a equip de la Segona Divisió A, aquest és el seu tercer any a la categoria, i ha evolucionat molt, tot i la situació complicada en què es troba ara mateix el club reusenc, l’equip roig-i-negre, dista molt del que competia a la Tercera Divisió en la temporada 2008/09. Però no deixa de ser especial per un jugador, ja veterà com Benja, retrobar-se amb un dels primers clubs amb qui va jugar i competir, ara, contra els homes que vesteixen la samarreta roig-i-negra que ell va vestir fa deu anys, abans de tornar al Barça B, ja que va ser el club blaugrana qui el va cedir al CF Reus en primer lloc.Pel que fa a l’equip de la capital del Baix Camp, el retrobament amb Benja serà més simbòlic que altra cosa, ja que a la plantilla actual del CF Reus Deportiu no hi queda cap dels jugadors que va compartir vestuari amb el davanter de Sant Cugat. L’equip roig-i-negre s’ha anat renovant per ser més competitiu a la categoria de plata.L’equip actual de Benja, l’Elche CF, arribarà al partit contra el CF Reus Deportiu de dissabte que ve després de dos empats en l’inici de la lliga. L’equip valencià va empatar a zero contra el Granada en el debut a la Segona A, i va quedar 1-1 contra l’Osasuna en la segona jornada.El Reus, per la seva banda, encara no se sap com arribarà al duel amb l’Elche a l’Estadi Manuel Martínez Valero d’aquest cap de setmana, ja que el club roig-i-negre encara no ha pogut solucionar el problema administratiu que li va impedir inscriure fins a set jugadors importants per disputar les dues primeres jornades. El CF Reus va anunciar en un comunicat la setmana passada, que es marcava com a data límit aquest divendres, 31 d’agost, ja que és l’últim dia en què el mercat de fitxatges espanyol està obert.De moment, a l’entrenador del Reus, Xavi Bartolo li toca seguir treballant amb normalitat amb els tots seus homes i preparar el partit de dissabte tenint en compte totes les possibilitats.