Una defensa estoica, la clau de l'empat del Reus contra el Zaragoza

Mikel Villanueva va tenir un paper destacat per evitar que l’equip aragonès marqués a l’Estadi Municipal

Actualitzada 27/08/2018 a les 20:56

El CF Reus Deportiu va aconseguir arrencar un punt del partit contra el Real Zaragoza que va disputar el passat dissabte a l’Estadi Municipal, gràcies a l’enorme tasca de la defensa de l’equip roig-i-negre, que va ser clau per evitar que l’equip aragonès sortís de l’enfrontament sense haver marcat cap gol a la porteria d’Edgar Badia.Durant tot el partit es van veure anades i vingudes per part dels dos equips, però cap dels dos va poder acabar de definir en atac, i per aquest motiu el partit va acabar amb un 0-0 al marcador. Un resultat que, tot i que poc lluït, va significar una dosi de confiança per a l’equip de la capital del Baix Camp, després de la segona jornada havent de jugar sense alguns dels seus homes més importants pel problema en les inscripcions que ja va afectar l’equip en el primer partit de lliga contra la Unión Deportiva Las Palmas.El factor clau d’aquest resultat que va donar al CF Reus un punt, literal a la classificació, i de confiança per a la plantilla, la va tenir la magnífica labor defensiva dels homes dirigits per Xavi Bartolo. L’entrenador roig-i-negre que un cop més, va haver de quadrar un onze inicial sense poder comptar amb homes tan importants com Karim Yoda, Miguel Linares, Tito, Vítor Silva, Jesús Olmo i Shaq Moore, pel problema administratiu que va impedir la inscripció de les seves fitxes.Sense algunes de les seves armes més potents en atac, i alguns dels homes pesants de la defensa, l’equip roig-i-negre es va mostrar molt combatiu i va plantar cara al conjunt dirigit per Imanol Idiakez, que tot i l’agressivitat que va demostrar sobre el terreny de joc, no va ser capaç de superar la defensa de l’equip de la capital del Baix Camp, que conduïda per Mikel Villanueva, va resultar totalment efectiva, sumada també a les accions d’Edgar Badia, que també va treballar de valent per mantenir la seva porteria a zero durant els noranta minuts de partit.El defensa veneçolà del CF Reus va ser l’home més destacat de la defensa roig-i-negra en la segona meitat del partit, quan als homes de Xavi Bartolo ja els començaven a pesar els minuts i el cansament. Mikel Villanueva es va mostrar gairebé omnipresent tallant passades i evitant progressions dels aragonesos, per allunyar tant com fos possible el perill de la porteria local.El paper destacat del defensa veneçolà del Reus no treu mèrit a la tasca incansable dels altres homes de la defensa i del mig del camp roig-i-negres, ja que va ser, sobretot, el treball conjunt de l’equip de Xavi Bartolo que va evitar que el Zaragoza marxés de l’Estadi Municipal amb una victòria i deixés el CF Reus sense cap punt a la classificació.L’equip roig-i-negre torna avui a la feina després de dos dies de descans, i a Xavi Bartolo, el tècnic roig-i-negre, li tocarà preparar el partit contra l’Elche de la setmana que ve, encara amb el dubte de les baixes, ja que el CF Reus Deportiu segueix sense fer declaracions sobre el problema administratiu que va frenar les inscripcions de diversos jugadors importants abans del primer partit de lliga a Las Palmas de Gran Canària.