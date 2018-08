Kakabadze signarà demà amb el Lucerna suís a canvi d'uns 500.000 euros

El lateral georgià jugarà a la màxima categoria suïssa

Actualitzada 28/08/2018 a les 17:32

Pol Valentín

El lateral dret del Gimnàstic de Tarragona Otar Kakabadze signarà demà amb el Lucerna de la Primera Divisió suïssa a canvi d'uns 500.000 euros.El futbolista, titular en els dos partits de Lliga que ha disputat el Nàstic aquesta temporada, marxarà després d'haver explotat la passada campanya a Tarragona i haver despertat l'interès d'equips com el Getafe o el Girona, que l'havien seguit i havien valorat el seu fitxatge.Kakabadze, que deixarà a caixa prop de mig milió d'euros, serà el segon futbolista que marxa amb traspàs, després de Maikel Mesa, que li ha costat a Las Palmas 650.000 euros.El tercer futbolista que hauria de deixar diners al Nàstic després de la seva marxa és Stole Dimitrievski. El meta macedoni, que interessa, entre d'altres, a Leganés i a Espanyol, encara trigarà una mica més a marxar, però no gaire, ja que el mercat d'estiu tanca a les 23.59 hores d'aquest divendres.Kakabadze deixarà l'equip i també ho farà, amb gairebé tota probabilitat, l'altre lateral dret, un Pol Valentín que abandonarà el Nàstic en qualitat de cedit a un club de Segona Divisió B per poder sumar els minuts que necessita.Per suplir les seves baixes, arribaran Iván López, cedit del Levante, i, segurament, un altre lateral dret. La contractació de López s'anunciarà en breu i l'altre lateral encara haurà d'esperar una mica més.