Estarà cedit fins el 30 de juny del 2019

Actualitzada 28/08/2018 a les 18:26

El Nàstic ha fet oficial l'arribada d'Iván López com a nou jugador del primer equip. El futbolista arriba a Tarragona fins el 30 de juny del 2019 i ho fa per reforçar el lateral dret, que es quedava orfe després de les futures marxes de Kakabadze i de Pol Valentín.El futbolista, que la passada temporada va estar pràcticament inèdit per una greu lesió de genoll, entrenarà demà amb els seus nous companys i es posarà a disposició de José Antonio Gordillo, el seu nou entrenador.