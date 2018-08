Álex López encara és possible

El futbolista no va entrar a la convocatòria de l’Espanyol d’aquest diumenge i encaixa en el perfil de futbolista que busca el Nàstic

Álex López és una de les incorporacions que ha buscat el Gimnàstic de Tarragona durant tot l’estiu. El centrecampista de l’Espanyol és una de les grans aspiracions de la direcció esportiva encapçalada per Arnal Llibert i, tot i que la seva contractació semblava impossible fa tan sols una setmana.Ara bé, el fet de no entrar a la convocatòria de Rubi aquest diumenge contra el Valencia, duel que l’Espanyol va guanyar 2-0, motiva que les esperances del Nàstic tornin a ser màximes pel que fa a la possible contractació d’aquest futbolista.Aquest diari va avançar a principis d’estiu que la cessió d’Álex López al Nàstic estava acordada, però que mancava veure quina temporada podia realitzar el futbolista. Aquest, va ser dels millors a les ordres de Rubi i, el tècnic espanyolista, va aturar la seva sortida. En el primer duel lliguer, a Vigo, va entrar a la convocatòria, però no va disputar cap minut. Aquest cap de setmana no va ser dels divuit escollits i, per tant, la seva sortida no sembla tan esbojarrada.Álex López, fins el gener del 2018, tenia fitxa del filial. El club barceloní el va renovar amb fitxa del primer equip, amb què passava a les ordres de Rubi de forma automàtica. Ara bé, ningú pot assegurar que no marxi cedit per poder progressar i, als seus 21 anys, és la millor manera de seguir creixent.El Nàstic segueix somiant amb la seva cessió, sobretot, per les mancances que té en el centre del camp. Actualment, l’equip només compta amb dos centrecampistes disponibles. Es tracta de David Rocha i de Javi Márquez, els quals han disputat els 90 minuts tant en l’empat a casa contra el Tenerife com al Molinón, en el duel disputat contra l’Sporting de Gijón. Fali i Ramiro Guerra estan lesionats i no podran disputar els pròxims partits, amb què la incorporació d’un centrecampista es presumeix més que obligatòria.En els dos partits de Lliga que s’han vist fins ara, s’ha pogut comprovar que és insuficient un centre pel camp format únicament per Rocha i Javi Márquez. Per aquest motiu, calen reforços.Álex López és un futbolista que pot jugar tant per davant de la defensa com de centrecampista ofensiu. La passada temporada, amb l’Espanyol B, va ser un dels principals responsables de l’ascens de l’equip, gràcies al seu joc i a les responsabilitats que va adquirir en el centre del camp.