El centrecampista del Nàstic té afectats els lligaments del genoll

Actualitzada 27/08/2018 a les 13:58

Una de les notes negatives de la derrota del Nàstic d'aquest diumenge a Gijón (2-0), a banda del fet de no sumar punts, va ser la lesió de Fali.El centrecampista, que va actuar novament de central, va fer un mal gest amb el genoll en intentar un desplaçament lateral a Kakabadze i va continuar jugant.En el descans, no va aparèixer per la gespa i el va substituir Djetei, una situació que preocupa, ja que Fali no és dels que es queda al vestidor per unes simples molèsties.El jugador està pendent de proves que han d'esclarir quin tipus de lesió té. Una pista és que es tracta dels lligaments del genoll, tal com va explicar el tècnic, José Antonio Gordillo, després de la derrota.Possiblement, el valencià se sotmetrà a les esmentades proves aquesta mateixa tarda.