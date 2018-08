El colombià Ever Rivera, vencedor del novè Trofeu Carlos Ferran de Reus

Aquest diumenge s'ha celebrat la novena edició

Aquest diumenge el passeig de Prim de Reus, entre la Biblioteca Xavier Amorós i la plaça de la Pastoreta, ha estat l’escenari de la novena edició del Trofeu Carlos Ferran, una competició ciclista de carretera que es disputa en un circuit de tipus velòdrom molt espectacular.El Trofeu Carlos Ferran ha arrencat a les onze del matí sota la mirada de diversos ciutadans i aficionats al ciclisme que s'han apropat fins al passeig de Prim de Reus per ser testimonis d’aquesta competició. Es tracta d’una competició referent de ciclisme en circuit, i una de les trobades de ciclistes més importants que acull la ciutat de Reus, i també, una de les més destacades que se celebren al Camp de Tarragona.Els participants, que pertanyen a les categories Sub 23, Elit, Master 30 i Master 40, han recorregut uns 65 quilòmetres en circuit tancat, i cada volta que feien al passeig, un ciclista de cada modalitat quedava eliminat.El colombià Ever Rivera, que ja s’havia proclamat guanyador de la Cursa Ciclista del Pla de Santa Maria de la setmana passada, ha estat l’home que ha encapçalat el podi del Trofeu Carlos Ferran a Reus, i ho ha fet acompanyat de Modest Capell, vigatà, i Albert Massana. Els resultats d’aquesta competició es comptabilitzen en el rànquing de la Copa Criterium de la Federació Catalana de Ciclisme.Albert Massana, el ciclista que ha quedat en tercera posició, es va fer tristament conegut fa uns mesos, per haver enregistrat el moment en què un cotxe gairebé l’atropella, quan circulava per una carretera a Balaguer.