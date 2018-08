Mal partit del Nàstic a Gijón en un duel on només se salven Rocha, amb molt de treball, i un Djetei que va entrar pel lesionat Fali en el descans

El Nàstic té molta feina fins divendres, quan es tanca el mercat. El conjunt grana va caure derrotat contra l’Sporting de Gijón (2-0) en un duel en el qual els locals es van mostrar inexistents en atac i en joc, amb una primera part nefasta i una segona part regular-tirant cap a dolenta. Els defensors, pràcticament tots, van tenir errades, els centrecampistes, tot i el treball de Rocha, van naufragar, les bandes no van existir i els davanters eren illes que no sabien què fer, si pressionar, quedar-se a dalt, baixar, caure a banda o marxar cap a casa.José Antonio Gordillo (avui era Abel Segovia l’entrenador a causa de l’expulsió de l’andalús en l’estrena lliguera) no està per a històries, i va decidir fer una clara aposta pel continuisme, amb el qual, no va tocar res respecte el duel que la passada setmana els seus van disputar davant del Tenerife. L’entrenador grana té clar de quins jugadors disposa i en quins d’ells confia. Està clar que, de moment, César Arzo i Dumitru no entren en els seus plans, motiu pel qual no van ni viatjar.Cadamuro, també central, com Arzo, i fitxat fa pocs dies, tampoc va pujar a l’avió i, la resta de futbolistes era més comprensible, ja que Dimitrievski està pendent de marxar, igual que Pol Valentín, al qual se li està buscant una cessió. Per lesió, no van desplaçar-se a Gijón dos futbolistes com Javi Jiménez i Ramiro Guerra.Amb tot això, l’entrenador del Nàstic, que es va emportar un total de dinou futbolistes a terres asturianes, va prendre la determinació de deixar fora de la convocatòria a Roger Figueres, central del filial, i va apostar pel mateix onze i idèntica banqueta que davant del Tenerife. Iván De Nova, polivalent defensor de la Pobla, que pot actuar tant de central com de lateral esquerre, continua estant per davant d’Arzo i, de moment, d’un Cadamuro que ha arribat baix de forma i que ha d’entrenar més abans d’entrar en competició.Bernabé li va tornar a guanyar la partida a la porteria a Isaac Becerra, fitxatge estrella d’aquest estiu. La defensa, de dreta a esquerra, la van formar Kakabadze, Fali, Mejías i Abrahám Minero. Amb Djetei, per cert, a la banqueta. Per davant, Rocha i Javi Márquez, amb Coris a la dreta, Tete a l’esquerra i Uche i Barreiro a dalt. Res nou respecte a una setmana abans.El Nàstic no va ser, com es podia preveure pel rival que tenia al davant, el mateix que el de la primera meitat contra el Tenerife. De fet, en els primers 45 minuts els tarragonins es van mostrar inexistents en atac, invisibles. Únicament es pot comptabilitzar com a intent d’ocasió una passada a l’espai d’Uche als setze minuts de joc cap a Coris, que recull l’extrem i centra, sense trobar rematador. De fet, sí que va interceptar una persona la defensa, però es tractava d’un futbolista rival.Mentrestant, l’Sporting, amb un Molinón ple a vessar (quin goig veure camps com aquests), atemoria amb els nouvinguts Djurjevic i Álex Pérez. El primer, com a davanter referència i, el seu company, al cantó, eren un autèntic malson, amb el permís, això sí, de l’etern Carmona, que sempre juga bé contra el Nàstic.Encara, però, havia d’aparèixer un altre actor protagonista a les files asturianes. Aquest va ser Hernán qui, en el minut 24, va aprofitar una errada defensiva de Fali que va acompanyar d’un misto de Mejías. Entre tot això, el futbolista de l’Sporting va rebre la pilota a l’interior de l’àrea i, sol com un mussol, va afusellar Bernabé. Al Nàstic hi havia forats per totes bandes, però el més evident era el que hi havia entre el centre del camp i els dos davanters. Uche i Barreiro estaven obligats a pujar i baixar com baldufes, ja que ni Coris ni Tete ajudaven a tapar les zones centrals.Fali va quedar una mica tocat a la primera meitat en un desplaçament a Kakabadze, en el qual va fer un mal gest. Va poder resistir fins el descans, però entre ell i Gordillo van decidir que el millor era no arriscar. Va entrar per ell Djetei, que va quallar una segona part superior al notable, posant de manifest que l’africà vol i pot jugar en aquest Nàstic.El recentment ingressat al camp va poder frenar els atacs de Djurjevic al costat d’un Mejías al qual se li noten maneres, però que ha d’aprendre a escollir millor les seves aventures cap a l’atac, ja que, en ocasions, com es va poder veure a la segona meitat, li poden costar cares. A 25 minuts del final va provar una pujada i li van prendre la cartera. Tot i això, va poder rectificar.Ofensivamente, el Nàstic va demostrar poca cosa. De fet, un tret de Rocha en el 55’ des de fora de l’àrea que va marxar desviat a la dreta de Mariño és l’únic que es pot remarcar en un enfrontament en el qual l’únic que va disparar amb perill va ser l’Sporting. Com en el 75’, amb un míssil d’André Sousa que va desviar Bernabé després de volar.Un minut després, Gordillo, que feia poc havia donat entrada a Manu del Moral, va fer debutar a Abeledo, fent-lo entrar per un Sebas Coris que, novament, va protagonitzar un partit més que discret. Mentrestant, l’Sporting a la seva. En el mateix moment en què Abeledo entrava al camp pel Nàstic, Lod ho feia pels asturians amb la diferència, això sí, que acabaria sent decisiu. Va ser així perquè Nacho Méndez va fer el que va voler per banda dreta (va deixar assegut a Abrahám) i va posar-la al centre de l’àrea petita, on Lod va aparèixer i va rematar la feina. De feina, per cert, en tenen Arnal Llibert i el Consell d’Administració per buscar jugadors abans de divendres a les 23.59 hores.FITXA TÈCNICASporting. Mariño, Geraldes, Álex Pérez, Babin, Molinero, Cofie, Sousa, Hernán (Nachco Méndez, 76’), Álvaro Jiménez (Lod, 69’), Djurjevic (Neftali, 65’) i Carmona.Nàstic. Bernabé, Kakabadze, Mejías, Fali (Djetei, 46’), Abrahám, Rocha, Javi Márquez, Sebas Coris (Abeledo, 76’), Manu Barreiro, Uche (Manu del Moral, 62’) i Tete Morente.Gols. 1-0, Hernán (24’); 2-0, Lod (81’).Àrbitre. David Pérez Pallas (gallec). Va mostrar la targeta groga als locals Djurjevic, Álvaro Jiménez i Hernán; i al visitant Abrahám Minero.Incidències. El Molinón va acollir 21.586 espectadors.