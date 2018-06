El Nàstic confirma que Jean Luc no renova

Un total de vuit jugadors acaben contracte o la seva cessió al club grana

Actualitzada 29/06/2018 a les 16:18

El Gimnàstic de Tarragona, SAD informa que aquest dissabte, dia 30 de juny de 2018, finalitza oficialment la temporada 2017-2018 i un total de vuit jugadors del primer equip amb contracte professional acaben la seva relació amb l’entitat grana, de manera que queden lliures de qualsevol dret i obligació amb el club. Sent un d'ells Jean Luc, tal i com va avanzar Diari Més la setmana passada.El club grana ha agraït a tots els jugadors que causen baixa el treball i professionalitat mostrada a la disciplina grana durant el transcurs d’aquest curs esportiu 2017-2018.Els jugadors que han finalitzat el contracte són:Després de cinc temporades al Nàstic, l’extrem de Costa d’Ivori acaba la seva vinculació amb el club. Va jugar dues temporades a Segona Divisió B i les tres últimes a LaLiga 1|2|3. Enguany, ha jugat 17 partits de lliga i ha fet un gol al camp del Real Valladolid.El jugador basc va arribar el mes d’agost procedent de la Reial Societat i ha disputat un total de 27 partits de lliga.El migcampista asturià tanca la seva etapa al Nàstic després de tres temporades a Tarragona. Va arribar en el mercat de fitxatges d’hivern de la campanya 2015-2016 i ha jugat en total 62 partits marcant sis gols. També ha participat en quatre partits de Copa del Rey.Matilla es va incorporar als entrenaments del Nàstic el mes de desembre. Després de recuperar-se de la seva lesió i tenir fitxa a partir del mercat d’hivern, ha acabat participant en 10 partits de la competició domèstica.El defensa japonès tanca el seu cicle al Nàstic després de dues temporades i mitja. Enguany no ha participat tant com les temporades anteriors i ha acumulat finalment 20 partits de lliga i un de Copa.El porter mallorquí ha compaginat primer equip amb La Pobla durant aquestes últimes dues temporades, on ha jugat 69 partits al grup V de la Tercera Divisió. A més a més ha defensat la porteria del Nàstic a LaLiga 1|2|3 en dos enfrontaments, davant Sporting de Gijón i CD Tenerife. Perales va ser decisiu en les eliminatòries de Copa Catalunya 2016-2017, que finalment van proclamar campió al Gimnàstic de Tarragona en la tanda de penals davant el Girona FC.A més a més, han acabat la seva cessió al Nàstic:El davanter va arribar al Nàstic durant el mercat d’hivern cedit pel RCD Espanyol i s’ha convertit en un dels artífex de la permanència. En aquests sis mesos a Tarragona ha jugat 18 partits i ha materialitzat sis gols.Igual que Álvaro, va arribar a Tarragona en el mercat d’hivern, en aquest cas cedit per l’Arsenal FC. El defensa central ha jugat 10 partits en la seva etapa al Nàstic.