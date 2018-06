El Lugo s'interessa en Dongou

El club gallec vol reforçar la davantera amb el jugador del Nàstic, al qual encara li resten tres anys de contracte a Tarragona

Actualitzada 28/06/2018 a les 20:29

Jean Marie Dongou interessa al Lugo. El club al qual ha marxat Emilio Viqueira com a director esportiu ha demostrat el seu interès en el futbolista, el qual té encara tres anys de contracte amb l’entitat tarragonina. O sigui, que Dongou finalitza la seva vinculació amb el Nàstic el 30 de juny del 2021.En els darrers dies ha transcendit que el Lugo s’hauria interessat en diversos futbolistes del club grana. Des del davanter Manu Barreiro fins a d’altres com Maikel Mesa o Fali. Aquests tres casos semblen impossibles per a l’entitat gallega, ja que tenen contracte amb el Nàstic i la seva marxa s’hauria de produir previ traspàs, el qual sempre seria després del pagament d’una quantitat elevada.El cas de Dongou seria diferent. Tot i que el davanter va arribar al Nàstic procedent del Zaragoza amb la intenció de convertir-se en un dels futbolistes importants, les lesions i la poca confiança que han dipositat en ell tots els tècnics que han passat pel club han motivat que l’entitat tarragonina no acabi de confiar en les seves capacitats.Dongou va arribar lesionat del genoll i, després d’una llarga recuperació, va intentar entrar a l’equip, sense la sort desitjada. Durant la campanya 2017-18, Jean Marie Dongou només va prendre part en vuit enfrontaments, entre els quals va participar en 146 minuts. Cap titularitat i sempre sortint des de la banqueta, una circumstància que denota la poca confiança dipositada en ell.Els dos partits en els quals va jugar més van ser el Nàstic-Lorca de la setzena jornada i el Cultural Leonesa-Nàstic, de la dinovena. En el primer, el club tarragoní va perdre 0-2 i, en el següent, va caure 2-0. En la resta, poca participació, destacant negativament el minut que va jugar contra el Rayo Vallecano a Madrid en la 21a jornada del campionat i els sis minuts del Nàstic-Tenerife de la 29a jornada.