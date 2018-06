El CF Reus i l'Ajuntament seuran a negociar la concessió de l'Estadi Municipal

El club roig-i-negre va presentar, dimecres, la documentació necessària

Actualitzada 27/06/2018 a les 20:25

El futur de l’Estadi Municipal es començarà a resoldre aquest mes de juliol. El CF Reus i el consistori seuran per negociar els aspectes del nou contracte en les properes setmanes. Dimecres, últim dia per presentar la documentació necessària per participar en el procés negociat de la licitació, el CF Reus va completar aquest tràmit burocràtic.Així, tal com va avançar el Diari Més, les reunions entre les parts interessades es començaran a desenvolupar a partir del mes vinent, una vegada la taula encarregada de l’anàlisi de les propostes per part de l’Ajuntament comuniqui a les empreses participants l’obertura del procés negociat i la seva acceptació.En aquestes negociacions es podrà debatre sobre qualsevol aspecte del nou contracte excepte la durada i el preu del cànon. El consistori ofereix la concessió de l’Estadi Municipal pels propers 25 anys amb un preu de 6 milions d’euros. L’anterior licitació va quedar deserta quan el CF Reus va decidir no participar-hi.