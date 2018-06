Nàstic i Promoesport: Cadascú agafa un camí després d'un final feliç

L'empresa deixa de gestionar esportivament el club i, a més, les seves accions se les repartiran entre alguns membres de l'actual Consell d'Administració del Nàstic

Actualitzada 27/06/2018 a les 13:54

«El Nástic i Promoesport han decidit de mutu acord no continuar amb la vinculació esportiva que va començar el maig del 2013». Amb aquesta frase, pronunciada per Josep Maria Andreu, s'ha anunciat el final de la relació entre el club i l'empresa de representació de futbolistes.Després de molt dies negociant, ambdues parts han arribat a una entesa i Andreu ha repassat d'aquesta manera el balanç de Promoesport al Nàstic: «A la primera no vam poder pujar a Segona A per un gol, a la segona vam pujar a Segona A i, a la següent vam estar a punt de pujar a Primera. En les dues campanyes següents hem mantingut la categoria». «Només puc agrair a Promoesport i a José Rodri la col·laboració que hem tingut en aquests darrers cinc anys. Ha estat una relació professional i d’amistat».Ha justificat la situació i ha explicat els motius que han motivat aquest canvi. «És una situació que es provoca per un desgast, i hem decidit rescindir l’acord que teníem fins ara», ha dit, i ha aventurat que «a nostra relació amb Promoesport continuarà», ja que el club té i tindrà futbolistes pertanyents a l'empresa.Per la seva banda, el màxim responsable de Promoesport, José Rodri, ha detallat que «jo no era del Nàstic. Josep Maria Andreu em va venir a demanar consell i ajuda. En aquests anys, s’ha despertat en mi uns sentiments que no tenia. La meva família i jo som i serem del Nàstic». Ha volgut tenir paraules per a un «amic» seu: «Vull demostrar tot el meu agraïment a Emilio Viqueira. Des de Promoesport no sé si diria imposar, més aviat el vam nomenar. Ha fet un treball excepcional»-Ha fet un repàs del balanç de futbolistes que han passat pel club des de la seva arribada. «Hem incorporat 81 jugadors i 19 d’ells són internacionals absoluts. El nostre objectiu era ajudar a reflotar l’entitat a nivell econòmic. L’objectiu era pujar a Segona Divisió A i mantenir la categoria, i ho vam aconseguir», ha manifestat, tot afegint que «en aquests cinc anys han passat per la casa dos jugadors com Achille Emaná o Ike Uche, i pel Nàstic mai havien passat jugadors amb tantes internacionalitats».Rodri ha volgut deixar clar que té molt bona entesa amb Andreu tot i trencar professionalment, ja que «la relació amb el president és extraordinària i crec que és el moment de fer un pas al costat. Crec que el Nàstic tindrà un futur com es mereix, que és molt gran» «Hem arribat a un acord global. Crec que era la manera justa de sortir, i havia de ser així», ha dit.«Inicialment, a nosaltres ens van venir a buscar per fer gestió esportiva i hem aconseguit l’objectiu pel qual se’ns va contractar», ha detallat, i ha desvelat que els seus objectius en arribar al Nàstic passaven per acabar jugant a la màxima categoria del futbol professional «Me’n vaig una mica trist en l’aspecte personal perquè sempre havíem parlat d’un projecte a més llarg termini. Estic convençut que en deu anys hauríem pujat en algun moment a Primera Divisió».«Excepte l’entrada de Merino, que no va ser consensuada, la resta d’entrades i sortides a la banqueta sí que ho van ser», ha apuntat, i ha deixat anar les males condicions en les quals entrena un equip que pertany a una categoria professional. «Hauríem d’analitzar per què s’han produït tantes lesions i crec que s’haurien millorar les condicions d’entrenament».Josep Maria Andreu ha detallat que «Promoesport té el 20% de les accions actuals i seran repartides pels consellers actuals del Nàstic», ha apuntat un Andreu que, igual que Rodri, no han especificat gaire més sobre l'acord i les condicions amb les quals Promoesport marxa.Finalment, Rodri ha manifestat que una de les coses que canviaria seria la que no compraria accions si pogués fer marxa enrere en el temps. «No compraria accions, perquè prostitueix una mica el motiu pel qual ens van trucar. Resta independència a les decisions que pot prendre el Consell d’Administració. Mentre més implicat estàs en un club, més condicionat estàs en la presa de decisions», ha dit, a la vegada que no ha tancat cap porta a poder gestionar qualsevol altre club: «Som una empresa multiservei i podríem gestionar un altre club de futbol. Decidim sortir de l’accionariat perquè no sabem què farem l’any vinent. Tinc ganes de tornar a tenir caps de setmana lliures»