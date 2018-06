Maikel Mesa: O paguen la clàusula de tres milions, o té difícil solució

El mitja punta canari té una oferta de Las Palmas però el Nàstic es tanca en banda i no el malvendrà en cap cas

Actualitzada 26/06/2018 a les 21:08

El cas Maikel Mesa podria ser un dels culebrots de la present temporada. El futbolista canari compta amb algunes propostes per abandonar el Gimnàstic de Tarragona, però el club grana no vol ni sentir a parlar de la seva marxa.Las Palmas, recentment descendit a Segona Divisió A, tindria avançats els contactes amb el futbolista i l’Espanyol de Primera Divisió també s’hauria interessat en el jugador. Ara bé, el Nàstic no el vol malvendre i no acceptarà ofertes que no s’acostin a les seves pretensions. De fet, la clàusula de rescissió del futbolista és de tres milions d’euros i, per un preu molt inferior a aquest, no sortirà.El jugador entra en els plans de José Antonio Gordillo, entrenador del Nàstic, i, per aquest mateix motiu, no entra en els plans, almenys inicialment, desprendre-se’n. Segons ha pogut saber aquest diari, els tres milions d’euros són el punt de partida i, si el preu baixés, no seria d’una forma sensible, ja que el valor de mercat d’aquest futbolista s’ha disparat després dels números que va assolir amb el Nàstic duran la temporada recentment finalitzada.Gràcies a una espectacular primera volta, Mesa va anotar vuit dianes i es va convertir en un dels líders de l’equip. Una lesió el va apartar durant un temps, però va tornar per continuar ajudant a un Nàstic en el qual ha disputat un total de 36 enfrontaments, 32 d’ells com a titular, jugant 2.637 minuts.Els registres golejadors amb el Nàstic van ser els millors de la seva carrera professional, ja que la seva millor marca era la de la temporada 2016-17, quan va anotar sis dianes amb un Mirandés amb el qual va acabar baixant a Segona Divisió B.Tant ell com els jugadors que tenen contracte seran durs de rosegar per a aquells equips que tinguin la intenció de contractar-los, ja que el Nàstic ha pres la determinació de no deixar marxar a tots els jugadors que ho demanin.