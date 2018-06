Alejandro Catena promet «treballar per aprofitar aquesta oportunitat»

El central és el tercer reforç del CF Reus

Actualitzada 27/06/2018 a les 10:51

Una aposta de futur

Reconeixement mèdic

«Molta il·lusió i treball», aquesta és la promesa que va fer Alejandro Catena en la seva presentació com a nova incorporació del CF Reus. El central madrileny, que signa per tres temporades i arriba procedent del Marbella FC, va considerar que les ganes de créixer i la passió per demostrar el seu nivell era la millor carta de presentació. El defensa té clar què li suposa la seva arribada al futbol professional, assegurant «treballaré per aprofitar aquesta oportunitat».Catena pot ser un desconegut per a l’aficionat roig-i-negre degut que el curs anterior va militar a la Segona Divisió B. Així i tot, el central coneix bé l’estil del club de la capital del Baix Camp: «El CF Reus encaixa pocs gols per la manera que té de jugar, no només en defensa sinó amb la pilota», va anunciar. De fet, Sergi Parés, director esportiu, va considerar que el central compleix amb l’estil ganxet, definint-lo com «un futbolista que va bé per dalt, té bon tracte de la pilota i tranquil·litat per jugar un jugador que va bé per dalt, té bon tracte de la pilota i tranquil·litat per jugar».La feina de la direcció esportiva ha estat clau per a l’arribada de Catena a l’Estadi Municipal. El madrileny va reblar que la decisió va ser fàcil «perquè des d’un primer moment el club ha apostat per mi». En aquest sentit, el central va exposar que el tracte i la idea de l’entitat del Baix Camp «m’ha fet sentir molt tranquil i també tot el que s’escolta del CF Reus».El d’Alejandro Catena és un clar exemple de l’objectiu que persegueix el CF Reus d’assentar-se a la Segona Divisió i poder crear un projecte jove i amb perspectiva de futur. El central té 23 anys i disputarà la seva primera temporada al futbol professional, el que suposa tot un repte. El mateix futbolista va reconèixer que el CF Reus «aposta per gent que està en fase de creixement esportiu».Sergi Parés va demanar «paciència però pot ser una agradable sorpresa pel nostre futur». El club va seguir molt de prop el tram final de temporada de Catena, període durant el qual van observar que el futbolista de Móstoles «ha fet un pas endavant en forma de lideratge». Xavier Llastarri, president de l’entitat roig-i-negra, va manifestar la seva il·lusió per veure jugar Catena, a qui va desitjar molta sort a l’Estadi Municipal, sumant-se a la reafirmació d’aposta per créixer assegurant «té per endavant un futur impressionant».Abans de ser presentat a les instal·lacions del CF Reus, on va signar el contracte per les tres temporades vinents, Alejandro Catena es va sotmetre al reconeixement mèdic, el qual va passar sense problemes.