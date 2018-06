Va ser el col·legiat del fatídic Llagostera-Nàstic, on els gironins van pujar a Segona A amb un arbitratge polèmic

Actualitzada 26/06/2018 a les 17:31

Rubén Eiriz Mata arbitrarà la pròxima temporada a Segona Divisió B. L'àrbitre de La Corunya és un dels col·legiats que baixen de Segona A i que, per tant, abandonen la categoria professional.Eiriz Mata va ser el col·legiat del fatídic Llagostera-Nàstic, on els tarragonins es jugaven l'ascens a Segona Divisió A i, després d'un arbitratge escandalós, es van quedar a la categoria de bronze.Jorge Valdés Aller és l'altre col·legiat que descendeix a Segona Divisió B, tal com ha informat la Real Federación Española de Fútbol.Els col·legiats que pugen a Primera Divisió procedents de Segona A són Adrián Cordero Vega, Guillermo Cuadra Fernández i Eduardo Prieto Iglesias.