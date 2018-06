Cap dels cedits pel Nàstic es quedaran a la plantilla 2018-19

Stephane Emaná, Maloku, Carlos García, Toscano, Carrión i Carlos Blanco s’hauran de buscar un nou equip

Actualitzada 26/06/2018 a les 08:51

El Gimnàstic de Tarragona continua amb la feina que té al seu davant durant aquest estiu. No és una altra tasca que la de buscar jugadors que supleixin les prop de quinze baixes que es donaran entre els que acaben contracte, els que no compten pel club i aquells que marxaran previ pagament d’un traspàs.A banda de tots aquests futbolistes, apareixen aquells que, al llarg d’aquesta temporada, han estat cedits a altres equips. La intenció era que poguessin demostrar les seves habilitats i poder tornar amb més força, però no ha estat així. Stephane Emaná, Maloku, Carlos García, Toscano, Carrión i Carlos Blanco tornaran a Tarragona per tornar a marxar.Cap d’aquests jugadors compta per a la direcció esportiva grana, liderada per Arnal Llibert, de forma que cap d’aquests sis futbolistes tornaran a formar part de la disciplina grana.Ara bé, tots ells tenen contracte en vigor i el Nàstic haurà de moure molt bé les seves fitxes per poder aconseguir un millor benefici. Començant per a Stephane Emaná, el qual compta amb contracte en vigor i va ser cedit a l’Atlético de Madrid B aquesta temporada i continuant pel també atacant, des de l’extrem, Elvir Maloku, el qual torna després de la seva aventura a l’AEK Larnaca. Aquest futbolista, que fa dues temporades va ser fitxat com a una de les estrelles del Nàstic, ha acabat fracassant i s’haurà de buscar una nova destinació.Per altra banda, Carlos García, que ha anat voltant per diversos equips durant aquesta temporada, tampoc seguirà. El centrecampista, que ha jugat al Logroñés i al Jumilla, haurà de picar a una altra porta. Carrión, lateral arribat del juvenil del Sevilla i que, als seus 20 anys, molts diuen que té un gran futur per endavant, no ha estat indiscutible a la Balompédica Linense. Per acabar, Carlos Blanco, fitxat de la Juventus, tampoc ha jugat al Betis B. Tots ells s’hauran de buscar una nova destinació i rescindiran o marxaran traspassats.