Elche i Extremadura UD completen el nou mapa de la Segona Divisió

El desplaçament més llarg per a Nàstic i CF Reus serà a les Illes Canàries, que visitaran en dues ocasions

Actualitzada 24/06/2018 a les 21:38

El Nàstic i el CF Reus ja coneixen els seus rivals per al proper curs a la Segona Divisió. Aquest cap de setmana, Elche i Extremadura UD van ocupar les últimes dues places que estaven en joc en el playoff d’ascens de Segona B. El conjunt valencià va tornar al futbol de plata després de desfer-se del Celta de Vigo B, mentre que l’Extremadura es va desfer del Cartagena. Aquest ascens suposa el retorn al futbol professional de l’equip de la ciutat d’Almendralejo, hereu de l’històric CF Extremadura que va desaparèixer el 2010 i que havia arribat a disputar dues temporades a Primera Divisió.Un any més, la comunitat amb més representants serà Andalusia, que mantindrà els cinc equips que ja tenia el curs passat. El Málaga, descendit de Primera Divisió, acompanyarà a Cádiz, Córdoba, Granada i Almería. Els viatges a Andalusia seran els segons més llunyans per als dos conjunts tarragonins, juntament amb els desplaçaments a Galícia. Tot just aquesta comunitat guanya un equip a Segona Divisió. El Deportivo de la Coruña acompanyarà el Lugo en el futbol de plata.Els desplaçaments més llargs de granes i roig-i-negres tornarà a ser les Illes Canàries. Aquest curs, a més, hi hauran de viatjar en dues ocasions, ja que el Las Palmas se suma a la Segona juntament amb el Tenerife. Les dates en les quals els tarragonins s’enfrontin als canaris quedaran marcades en vermell als calendaris. Més enllà del potencial esportiu i social que puguin tenir els de Tenerife o Gran Canaria, cal sumar la durada d’un trajecte que pot alterar de manera significativa els plans de preparació de Gordillo o Bartolo.Astúries i la Comunitat de Madrid seran les altres dues comunitats autònomes, juntament amb les mencionades Illes Canàries, Galícia i la mateixa Catalunya, que tindran dos equips a la divisió de plata del futbol espanyol. Al nord, Oviedo i Sporting de Gijón esdevindran dues sortides d’allò més complicades, tenint en compte que en el passat curs tots dos conjunts asturians van lluitar per pujar a Primera Divisió. Qui va arribar més lluny va ser el conjunt de Gijón, que tornarà a iniciar la campanya com un dels ferms candidats a l’ascens.Al cor de la península, a més de l’Alcorcón, destaca la presència del Rayo Majadahonda, nouvingut a la categoria de plata. El seu ascens, provinent de la Segona Divisió B, relleva el CF Reus de la darrera plaça del campionat pel que fa a potencial econòmic.La temporada 2018/2019 a Segona Divisió comptarà amb equips històrics de la màxima categoria del futbol espanyol, conjunts amb un llarg recorregut que seran els principals candidats a l’ascens acompanyats per poder econòmic i social. Es tracta d’equips com el Deportivo de la Coruña, el Málaga, l’Osasuna o l’Sporting de Gijón. Els dos primers seran rivals desconeguts per un CF Reus que visitarà per primera vegada Riazor o la Romareda, estadis corunyès i malagueny respectivament. Per al Nàstic tant gallecs com andalusos seran pràcticament desconeguts, ja que han passat diverses temporades des que es van citar per darrera vegada, també amb la Segona Divisió com a escenari.Dins de la carpeta de possibles equips cridats a ascendir a Primera Divisió són el Las Palmas o el Zaragoza i el Numancia, que aquest passat curs es van quedar a les portes de jugar a Primera la següent campanya. Al conjunt sorià, a més, els roig-i-negres s’hi trobaran vells coneguts. ‘Pichu’Atienza es va convertir en un dels primers fitxatges numantins, mentre que ahir es va fer oficial l’arribada de Garai com a entrenador a Los Pajaritos.No serà estrany tornar a veure a Natxo González repetir l’èxit d’aquest darrer any al Zaragoza. El també ex del CF Reus buscarà l’ascens amb un projecte molt més gran i ambiciós, el Deportivo de la Coruña. Aquests no seran els únics tècnics amb passat a les comarques tarragonines. Després d’una campanya gairebé excel·lent a Segona B, Vicente Moreno tornarà al futbol de plata amb l’objectiu de sorprendre i aconseguir la salvació el més aviat possible amb el Mallorca.La lluita per no perdre la categoria s’espera, un any més, d’allò més igualada. Si bé és cert que els nouvinguts poden ser els primers assenyalats per ocupar places de descens, cal destacar la trajectòria i massa esportiva de clubs com l’Elche o el ja mencionat Mallorca. Tant Rayo Majadahonda com Extremadura, tot i semblar els equips amb menys potencial, confiaran a donar la sorpresa i salvar-se, emulant el que va fer el CF Reus l’any del seu debut al futbol professional.Córdoba, Albacete o Almería, a més de Nàstic i CF Reus, pugnaran per fer-se amb la permanència amb el màxim marge possible per evitar els patiments de les últimes temporades, en especial als clubs andalusos i al que presideix Josep Maria Andreu.