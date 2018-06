El central, que ve del Marbella CF, ha firmat per tres temporades

Actualitzada 25/06/2018 a les 18:35

El CF Reus Deportiu i Alejandro Catena han arribat a un acord per tal que el futbolista madrileny sigui el tercer fitxatge per a la temporada 2018-2019. El nou jugador roig-i-negre firma per tres temporades.Catena, que arriba procedent del Marbella FC, és un central d’1’94 metres d’alçada que destaca pel seu joc aeri i la sortida de la pilota. El defensa ha estat una peça clau en la temporada del Marbella FC arribant a disputar el play off d’ascens a Segona Divisió. Durant aquesta darrera temporada, Alejandro Catena ha disputat 33 partits i ha marcat un gol.El nou futbolista roig-i-negre es presentarà aquest dimarts 26 de juny a les 12.30 hores a la sala de premsa de l’Estadi Municipal.