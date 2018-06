El Reus confirma a Bartolo com a nou tècnic

El club anuncia un acord amb López Garai per abandonar l'entitat de la capital del Baix Camp

Actualitzada 23/06/2018 a les 15:02

El CF Reus ha confirmat el que era un secret a veus: Xavi Bartolo és el nou entrenador del primer equip.Mitjançant un comunicat, ha detallat que ha arribat a un acord amb Aritz López Garai perquè aquest abandoni el club, de forma que serà el fins ara segon entrenador, Xavi Bartolo, tal com va avançar Diari Més, qui portarà l'equip.Aquest diari ja va anunciar que López Garai no volia seguir a Reus i que Bartolo el rellevaria per conduir a l'equip de cara a la pròxima temporada.La presentació de Bartolo com a nou tècnic serà el dilluns 2 de juliol, quan torni de vacances.