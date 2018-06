Una maneta d'esportistes tarragonins estaran presents a la cita olímpica

Sònia Franquet, Berta Castells, Marta Galimany, Judith Sans i Rubén Garcia seran els orgulls locals

La província de Tarragona comptarà amb una bona representació d’esportistes locals, els quals faran acte de presència a la cita amb un doble objectiu: seguir creixent i preparant-se per a altres cites futures i, per què no, penjar-se una medalla davant del seu propi públic.D’opcions de metall en tindran, de sobres. Sònia Franquet, Berta Castells, Marta Galimany, Judith Sans i Rubén Garcia són els cinc esportistes que portaran el nom de Tarragona durant aquests Jocs Mediterranis.Franquet, natural d’Ascó, prendrà part en la modalitat de pistola d’aire comprimit des de 10 metres. En total, ja ha pres part en tres Jocs Mediterranis i les seves opcions de medalla són molt clares. Arriba a per totes i amb la sensació que és possible guanyar l’or i posar, així, el seu nom en lletres majúscules en el medaller olímpic.Per la seva banda, la torrenca Berta Castells també té moltes opcions de penjar-se una medalla, en el llançament de martell. Cal recordar que va prendre part en els Jocs Mediterranis de Mersín, els darrers que es van disputar, i que allí va aconseguir la plata.La corredora del Barça Marta Galimany tampoc es vol quedar enrere. La de Valls prendrà part per primera vegada en uns Jocs Mediterranis i serà una de les favorites en la prova de mitja marató.També d’Ascó hi participarà Judith Sans, una de les grans jugadores de la Selecció Espanyola d’Handbol. Les opcions de medalla del conjunt nacional són evidents, i ella pot ser de gran ajuda per a l’equip.Finalment, el remer tortosí Rubén Garcia participarà en skiff i ho farà a Castelldefels. És l’únic home tarragoní que participarà en els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, i les seves aspiracions són màximes.