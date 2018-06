Las Palmas accelera pel fitxatge del centrecampista Maikel Mesa

Tal com va avançar aquest diari el 8 de juny, el futbolista té oferta canària i, cada dia que passa, la seva sortida sembla més clara

Maikel Mesa podria ser un dels traspassos d’aquest estiu. El mitja punta que actualment milita al Gimnàstic de Tarragona, ha aixecat l’interès de Las Palmas, que està intentant accelerar les negociacions per fer efectiva la seva contractació el més aviat possible.Tal com va avançar aquest diari el passat 8 de juny i que en els darrers dies han confirmat altres mitjans canaris, Mesa està en vermell a l’agenda del club canari, el qual estaria disposat a abonar una quantitat que podria rondar els 600.000 euros.Aquesta, podria ser, de moment, insuficient. Cal recordar que Mesa va finalitzar amb uns grans números amb el Nàstic aquesta campanya. En concret, va anotar vuit dianes en els 36 enfrontaments que va disputar, repartits en 2.637 minuts.Als seus 27 anys, és un futbolista que, a més, va despertar l’interès d’altres clubs de més categoria. L’Espanyol, entitat que milita a la categoria reina del futbol espanyol, també estava i està interessat en ell, encara que Mesa no és una de les prioritats del club de la Ciutat Comtal.Mesa és canari i, per tant, tornar a casa no suposaria un problema per a ell. Tot i això, el Nàstic sempre ha dit que compta amb aquest futbolista, del qual, no se’n voldrà desprendre fàcilment.El de Mesa, en cas d’acabar-se produint, podria no ser l’únic traspàs del Nàstic. Hi ha altres futbolistes amb contracte en vigor que també poden abandonar el club. Un d’ells és Javi Jiménez, que podria fer el camí de tornar a Màlaga després de venir de l’Atlético Malagueño la passada campanya. Això sí, previ pagament d’un mig milió d’euros, aproximadament.Un altre futbolista que compta amb un gran cartell i que podria marxar és Stole Dimitrievski, pel qual conjunts com Betis o Espanyol s’han interessat. Otar Kakabadze també ha completat una gran temporada i podria ser un «caramel» per a molts conjunts.