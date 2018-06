Amb Mireia Belmonte com a abanderada, l'equip espanyol aspira a tot

Lidia Valentín o Marcus Cooper només volen penjar-se ors en els Jocs Mediterranis, ja que parteixen com a grans favorits en les seves disciplines

Actualitzada 22/06/2018 a les 10:13

Lidia Valentín, una atracció

La nedadora Mireia Belmonte, abanderada de l’equip espanyol, i el piragüista Marcus Cooper, campions olímpics a Rio de Janeiro 2016, són dos dels esportistes destacats que donaran lluentor a la delegació espanyola en els Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que es disputaran entre el 22 de juny i l’1 de juliol.La badalonina i el mallorquí nascut a Oxford (Regne Unit) encapçalen un elenc de 396 esportistes que representaran a Espanya, 218 homes i 178 dones, als quals s’uneixen 178 oficials i 31 àrbitres.Belmonte suma tres participacions en Jocs Olímpics (Pequín 2008, Londres 2012 i Rio 2016) amb quatre medalles acumulades, entre elles l’or aconseguit al Brasil en els 200 metres papallona, prova en la qual també és campiona mundial i europea.La nedadora afronta la cita tarragonina com un important test amb el qual afrontar els Campionats d’Europa que es disputaran l’agost a Glasgow.Marcus Cooper és un altre dels set ors que va obtenir Espanya a Rio (K1 1.000 metres) que estarà a Tarragona, on el palista participarà al costat del també olímpic Rodrigo Germade en el K2 500, distància en la qual tots dos van ser campions del món l’any passat a la República Txeca, però a més arriben carregats de metalls del recent Europeu Esprint disputat a Belgrad.L’halter de Ponferrada Lidia Valentín és una altra medallista olímpica -ha participat en els tres últims Jocs- i es presenta amb recents èxits com el de campiona del món a finals de l’any passat i campiona d’Europa aquesta primavera.La windsurfista sevillana Marina Alabau, també tres vegades olímpica, va conquistar en els de Londres 2012 la medalla d’or i, a més, atresora títols en Mundials i Europeus.En aquesta mateixa modalitat de vela participarà una paisana d’Alabau, Blanca Manchón, acostumada igualment a pujar al primer lloc en diversos Mundials.En la disciplina de taekwondo sobresurt la madrilenya Eva Calvo, plata a Rio de Janeiro en la categoria de -57 quilos i habitual en els podis de les cites internacionals.Altres medallistes mundials o europeus com el gimnasta d’origen dominicà Ray Zapata -plata mundial el 2015 en la disciplina de terra- o l’aixecador sevillà Josué Brachi -or en l’Europeu 2018 en la categoria de 56 quilos-, arriben als Jocs Mediterranis amb moltes opcions d’èxit.També dos judokes, la salmantina d’origen equatoguineà María Bernabéu -plata i bronze en els Mundials del 2015 i 2017 en -70 quilos i diploma olímpic en Rio (cinquena)- i l’hispà-georgià Nikoloz Sherazadishvili -bronze en l’Europeu del 2018 en -90 kg.-, són altres dels que viatgen a Tarragona amb garanties.El mateix que la tiradora cordovesa Fátima Gálvez, campiona del món en la modalitat de fossat el 2015 i diploma olímpic a Londres 2012 (cinquena) i a Rio 2016 (quarta).L’equip espanyol competeix a la ciutat catalana després de tancar la seva participació en l’anterior edició, Mersin 2013, amb 82 medalles: 21 ors, 32 plates i 29 bronzes, un bagatge que el va deixar quart en el medaller i fora del podi final per primera vegada des de Bari 1997.