Karim Yoda, l'únic cas per resoldre a la carpeta reusenca de la 2017-18

Joan Campins i Álex Menéndez no continuaran a Reus i l’extrem, que podria marxar a l’estranger, és una prioritat per al club

Actualitzada 20/06/2018 a les 21:25

El CF Reus té molta feina feta pel que fa a la plantilla de la passada temporada. Resta molt per endavant per a la confecció de l’equip, però el que està pràcticament solucionat és la continuïtat o no dels jugadors de la passada temporada.El club reusenc va anunciar fa un parell de setmanes fins a nou baixes, amb què aquest mateix nombre de jugadors ja sabien que no comptarien de cara a la pròxima temporada. Hi havia algunes incògnites, i dues d’elles es van solucionar amb les renovacions del mig centre defensiu Tito i amb el mitja punta portuguès Vitor Silva. Aquests dos, seguiran.Ara bé, hi ha tres casos que encara no s’han resolt. Dos d’ells semblen clars. El lateral dret Joan Campins i el lateral esquerre Álex Menéndez no seguiran al Reus. L’altre, encara no té desenllaç: Karim Yoda. Precisament, Yoda és el cau del conflicte al club. El futbolista, arribat aquest passat mercat d’hivern del Getafe, té l’oferta de renovació sobre la taula, però encara no ha pres cap decisió al respecte. El futbolista compta amb ofertes per marxar a l’estranger i, donada la seva qualitat, podria fitxar per un equip de Primera Divisió d’un país forà. Un total de 22 enfrontaments són els que ha disputat Yoda amb el Reus, en 18 d’aquests ha estat titular i no ha aconseguit marcar cap gol.Pel que fa als dos laterals, ambdós futbolistes finalitzen la seva vinculació amb els de la capital del Baix Camp aquest 30 de juny i, tret que hi hagi una sorpresa de darrera hora, no seguiran a Reus.Els dos futbolistes iniciaran una aventura a un altre equip, i ho faran per motius ben diferents. Joan Campins només ha jugat 1.045 minuts, ja que Jorge Miramón ha estat el titular en el carril dret de la defensa. El futbolista fitxat recentment pel Huesca li ha tret tot el protagonisme a un Campins que la temporada vinent buscarà una nova aventura després de dues campanyes sense aconseguir ser important a Reus.Finalment, Álex Menéndez, un dels fitxatges estrella del passat estiu al Reus procedent de l’Sporting de Gijón, tampoc es quedarà. Ha disputat un total de 31 enfrontaments amb la samarreta reusenca, tots ells com a titular, i no ha marcat cap gol. Un total de 2.730 minuts com a jugador del CF Reus per a un futbolista que, després de la gran temporada que ha realitzat, segurament tindrà moltes núvies de cara al curs vinent.