Javi Jiménez resta pendent de la seva possible incorporació al Málaga

El lateral esquerre del Nàstic continua a l’espera de conèixer si el club en el qual es va formar comptarà amb ell

Actualitzada 20/06/2018 a les 20:29

Javi Jiménez no té clara la seva continuïtat a Gimnàstic de Tarragona la pròxima temporada. El lateral esquerre, que va arribar aquest passat estiu procedent del Málaga, podria tornar a aquest mateix equip en els pròxims dies.Jiménez, que va començar la temporada de forma espectacular i que va ser una de les grans sorpreses positives del Nàstic durant la pretemporada, podria tenir les hores comptades al Nàstic.El de Quesada (Jaén) té, als seus 22 anys, l’oportunitat de tornar al club que el va veure créixer. Va militar al filial del Villarreal, però va fitxar pel Nàstic procedent de l’Atlético Malagueño. Com que el Málaga havia de jugar a Primera Divisió, a Javi Jiménez li resultava molt complicat, aquesta temporada, fer-se un lloc al primer equip del Málaga. Per aquest mateix motiu, el Nàstic va decidir contractar-lo amb una condició. El club andalús, que el va deixar lliure per arribar a Tarragona, va fer-ho a condició de deixar una clàusula segons la qual el futbolista podria tornar a casa seva per una quantitat propera al mig milió d’euros.El mateix futbolista no ha amagat mai que, tot i que havia estat molt feliç a Tarragona i que la seva estada havia estat molt productiva, seria un gran pas per a ell tornar al Málaga. Enguany, els andalusos competiran a la Segona Divisió A i, aquesta circumstància, podria ajudar a un retorn més aviat de l’esperat del jugador del Jaén a terres malacitanes.El lateral esquerre va ser un dels fitxatges més «tapats» del Nàstic durant l’estiu passat, però va anar agafant galons poc a poc. De fet, el seu competidor pel carril esquerre de la defensa del Nàstic era i és tot un Abrahám Minero, futbolista consolidat a la categoria de plata i que va arribar amb un gran cartell procedent del Llevant, que la darrera temporada l’havia cedit al Zaragoza.Va començar sent titular Javi Jiménez però, amb el pas de la temporada, Abrahám Minero li va anar guanyant la partida. Poc a poc, la veterania va anar superant a la joventut i, en els partits determinants, en els quals el Nàstic s’ho jugava tot, va ser Minero l’escollit tant per Nano Rivas com per José Antonio Gordillo, tècnic que va acabar la temporada i que serà l’amo i senyor de la banqueta durant la pròxima campanya.Els números de Javi Jiménez són prou bons tenint en compte que era el seu debut a la Segona Divisió A amb el Nàstic. En total, ha disputat 29 enfrontaments, 26 dels quals ho ha fet com a titular, i ha sumat 2.322 minuts.