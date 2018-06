El gallec ha fitxat per tres temporades amb el club roig-i-negre

Actualitzada 21/06/2018 a les 18:14

El CF Reus Deportiu i Ángel Bastos han arribat a un acord per tal que el defensa de Mos (Pontevedra) sigui el segon fitxatge per a la temporada 2018-2019. El futbolista gallec firma per tres temporades amb el club roig-i-negre.Bastos, que arriba procedent de la Cultural Leonesa, és un lateral dret amb recorregut que destaca per la seva projecció ofensiva.El nou jugador del CF Reus va ser una peça clau en l’ascens del conjunt lleonès a Segona Divisió. Durant aquesta darrera temporada a LaLiga123, el lateral ha disputat 18 partits a la categoria de plata anotant 1 gol i repartint 3 assistències.La presentació del nou futbolista roig-i-negre tindrà lloc a principis de juliol amb una data encara per determinar.