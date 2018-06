La Federació Catalana de Futbol entrega els premis de la tretzena Nit dels Campions a Roda de Berà

Entre d'altres, va rebre un guardó l'expresident de la Pobla Josep Mir

Actualitzada 20/06/2018 a les 11:04

Premis especials

Roda de Berà va acollir, ahir a la nit, la Nit de Campions, que arribava a la seva tretzena edició. Es va desenvolupar al Pavelló Esportiu, on es va realitzar l’entrega de premis als campions i campiones de lliga 2017-18, i també dels guardons especials i fair play que es van atorgar a diferents personalitats.La delegació federativa va voler fer un reconeixement a sis persones que, de manera anònima, es van posar al capdavant d’un club i, amb el seu treball i esforç, han contribuït a la millora del futbol a la zona de Tarragona. Per aquest motiu, s’ha fet un homenatge a Julen Barriola (UE Maspujols), Santiago Gimbert (Ce Santa Oliva), Xavier Suárez (Torredembarra CFS), Germán Mancera (At. Roda de Barà), Ángel León (CF Canonja) i Manel Serrano (CF Banyeres).Vinculat a les campanyes de Respecte i Joc Net que està impulsant la FCF des de l’any 2012, durant la Nit de Campions de Tarragona també es va entregar el premi fair play. El guardó va ser per al jugador Benjamí Ayman Beckour El Maimouni per la seva esportivitat durant el derbi Creixell-Torredembarra. I és que, mentre la UE Creixell celebrava la victòria, el jove va anar a consolar a un jugador del Torredembarra que estava estirat a la gespa plorant desconsoladament.Finalment, també es van entregar els premis especials a aquelles persones que, per les seves tasques, han col·laborat estretament amb la delegació. La Cultural Bonavista va rebre aquest premi per la celebració del seu 50è aniversari. I, el segon premi especial, va ser per a l’expresident del CF Pobla Mafumet, Josep Mir, qui va presidir el club durant fins a disset temporades, sent el president amb el mandat més llarg. Amb Mir al capdavant, l’entitat va aconseguir l’ascens a la Tercera Divisió per primera vegada en la història la temporada 2005-06, i a Segona Divisió B els anys 2014-15.