El Nou Estadi comptarà amb gespa nova després de la clausura dels Jocs

Entre la inauguració i el tancament de Tarragona 2018, l’herba quedarà malmesa i, a càrrec dels Jocs Mediterranis, se substituirà

Actualitzada 19/06/2018 a les 21:08

A les nou

El Nou Estadi quedarà molt castigat després dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. La gespa quedarà completament destrossada amb la celebració de la inauguració i de la clausura dels Jocs i, per tant, és necessària la seva substitució. I així serà.Després de la clausura dels Jocs, el primer dia de juliol, el Nou Estadi estarà preparat per iniciar una remodelació completa del verd. És una gran notícia, ja que és conegut per tothom que l’herba del Nàstic sempre acaba les temporades molt castigada, i que l’economia del club no permet substituir-la tots els estius.La substitució de la gespa anirà a càrrec de l’organització dels Jocs Mediterranis, motiu pel qual el Nàstic en sortirà beneficiat. Possiblement, l’herba no s’hauria canviat si la inauguració i la clausura de l’esdeveniment esportiu no s’hi celebressin, però el que està clar és que el club grana està molt satisfet per poder rebre una contraprestació després de la feina que li està suposant cedir les instal·lacions que, per altra banda, són municipals.Ben bé no les està cedint, sinó que les està adequant perquè hi pugui entrar Tarragona 2018. Ja fa dies que els operaris estan treballant en l’adequació del camp. No es pot desvelar res de les modificacions que hi estan realitzant, ja que tothom ha signat un contracte de confidencialitat que no es pot trencar.Alguna cosa gran està succeint a la gespa del Nou Estadi, que no es podrà visualitzar fins a aquest divendres a la nit, concretament a partir de les nou, que és quan arrencarà la cerimònia.El Nàstic també hi ha posat de la seva part, ja que el fet de cedir el camp completament significava, entre d’altres actuacions, retirar les lones de publicitat que s’havien ubicat a la zona de Preferent Alta del camp.